Cenne znalezisko w Anglii. Czy to siedziba króla, który zginął pod Hastings?

Zgodnie z informacjami, które można „odczytać” z cennej Tkaniny z Bayeux wynika, że ostatnia siedziba króla Harolda II Godwinsona mieściła się w mieście Bosham w West Sussex. Naukowcy odnaleźli w końcu prawdopodobnie lokalizację jego rezydencji.

Gdzie mieszkał król, który zginął pod Hastings?

Badacze z Uniwersytetu w Exeter oraz Uniwersytetu w Newcastle w ostatnim czasie przeprowadzili w Bosham kolejne badania archeologiczne. Od dawna byli oni zdania, że właśnie w tym miejscu znajdowała się rezydencja ostatniego króla z czasów sprzed podboju Anglii przez Normanów.

Archeolodzy zastosowali szereg metod, aby zbadać, co znajduje się pod powierzchnią gruntu na terenie Bosham: od następnej już analizy źródeł pisanych czy wspomnianej tkaniny z Bayeux (gdzie Bosham ukazano dwukrotnie), przez analizę map, po rozpoczęcie wykopalisk w kolejnych lokalizacjach.

Nowe badania pozwoliły zidentyfikować m.in. wcześniej nieznane dwa średniowieczne budynki oraz inną drewnianą budowlę, w której znajdowała się latryna. To pozwoliło postawić tezę, że zespół tych budynków musiał należeć do osoby bogatej, gdyż tylko taką było stać na budowę toalety wewnątrz budynku.

Cały kompleks, który częściowo znajduje się dziś pod inną, współczesną budowlą na prywatnej działce, należał z pewnością do kogoś wysoko urodzonego, o czym świadczy też rozległość kamiennych budynków i duża sala (może sala tronowa) wewnątrz jednego z nich. Na terenie kompleksu znajdował się też kościół, który przetrwał do naszych czasów.

Badacze są właściwie pewni, że udało im się znaleźć rezydencję Harolda Godwinsona, który z tego miejsca rządził Anglią, zanim na Wyspy Brytyjskie przybyli Normanowie na czele z Wilhelmem Zdobywcą. To odkrycie o ogromnym znaczeniu dla dziejów Anglii przednormańskiej, które to są niestety często deprecjonowane i pomijane. Wpływ na to miał m.in. sam Wilhelm Zdobywca i jego następcy, którzy celowo, a czasem zupełnie nieświadomie wymazywali pamięć o swych anglosaskich poprzednikach, burząc miejsca zajmowane przez nich i zastępując je zupełnie nowymi budowlami.

