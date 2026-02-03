Tajemnicze podziemne korytarze. W Europie jest ich pełno, nie wiadomo do czego służyły
Erdstall - tajemnicze podziemne, wąskie korytarze znajdywane w całej Europie
Erdstall - tajemnicze podziemne, wąskie korytarze znajdywane w całej Europie Źródło: Wikimedia Commons / Haweb / CC BY-SA 4.0
Erdstall to nazwa dziwnych, wydrążonych w ziemi wąskich korytarzy, które odnajdywane są na terenie całej Europy. Nie dość, że o tych miejscach wciąż mało wiadomo, to ostatnie odkrycie związane z erdstallem w Niemczech wprawiło badaczy w jeszcze większą konsternację

Systemy tuneli znajdywane są od lat na terenie głównie środkowej i południowej Europy. Podziemne korytarze nazwano erdstallami. Ich konstrukcja i przeznaczenie pozostają wciąż jednym z najciekawszych zagadnień współczesnej archeologii.

Klaustrofobiczne przejścia

Erdstall (słowo z języka niemieckiego: Erd – „ziemia” i Stall „miejsce” lub „korytarz”) to rodzaj wąskiego tunelu. Wszystkie mają około 100-140 cm wysokości i zaledwie do 60 cm szerokości. W niektórych miejscach występują jeszcze większe przewężenia. Ich długość nie przekracza zazwyczaj 50 metrów.

Tunele występują w wielu regionach Europy. Najwięcej, bo ponad 700, znaleziono w samej Bawarii, około 500 erdstalli odkryto w Austrii. Pojedyncze struktury znaleziono też w Czechach, Słowacji, Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Łącznie archeolodzy opisali ponad 2 tysiące systemów tuneli.

Erdstalle mają tylko jedno wejście, często ukryte lub zamaskowane. Nie znaleziono jak dotąd wyjść z drugiego końca tego typu tunelu, co właściwie wyklucza hipotezę jakoby były to miejsca przeznaczone do ucieczki. W korytarzach tych nie znajdywano zazwyczaj żadnych dużych przedmiotów, narzędzi czy pozostałości życia codziennego. To z kolei pokazuje, że ludzie nie przebywali w nich dłuższy czas.

Choć precyzyjne datowanie tych miejsc jest trudne, to większość datuje się na okres średniowiecza. W nielicznych przypadkach, kiedy w tunelach odnaleziono przedmioty, takie jak metalowe narzędzia, fragmenty ceramiki, węgiel drzewny czy kamienie do mielenia, datowanie radiowęglowe pozwoliło ustalić ich wiek na okres między X a XIII wiekiem. To sprawia, że powstanie samych erdstalli datuje się podobnie, choć niektórzy odrzucają taką teorię i przesuwają czas wydrążenia tuneli nawet o pięć tysięcy lat wstecz, do czasów neolitu.

Pierwsza wzmianka (i zarazem termin „erdstall”) pojawiła się w dokumentach podatkowych austriackiego miasta Asparn w 1449 roku. Systematyczne badania tych tuneli zawdzięczamy benedyktynowi Lambertowi Karnerowi, który w latach 1879-1903 zbadał i skatalogował ich liczne przykłady, publikując swoje wnioski w pracy „Künstliche Höhlen aus alter Zeit”. Karner już wtedy odrzucił tezę, że korytarze mogły służyć jako droga ucieczki.

Erdstall - tajemnicze podziemne korytarze znajdywane w niemal całej Europie

Teorie dotyczące ich funkcji są zróżnicowane. Sugerowano, że mogły to być puste, symboliczne groby wznoszone w nowych osadach jako mieszkania dla dusz przodków oczekujących na Sąd Ostateczny. Inne interpretacje mówiły, że tunele służyły w praktykach inicjacyjnych, jako miejsca duchowego odosobnienia albo jako tymczasowa kryjówka – miejsce przechowywania wartościowych rzeczy w niespokojnych czasach. Lokalizacja erdstalli, często w piwnicach starych domów, w pobliżu kościołów, cmentarzy czy w środku lasu dodaje im znacznej tajemniczości.

Erdstall i neolityczny grobowiec

W czasie niedawnych wykopalisk w Reinstedt w Saksonii archeolodzy natrafili na szczególny przykład erdstallu, który „przecina” starszy obiekt: neolityczny grobowiec charakterystyczny dla kultury Baalberge z IV tysiąclecia p.n.e. (ta kultura archeologiczna rozwijała się na terenie dzisiejszych środkowych Niemiec i Czech około 4000-3150 lat p.n.e.).

Obok odkryto również kilka słabo zachowanych grobów z późnego neolitu (III tysiąclecie p.n.e.) oraz pozostałości prawdopodobnego kurhanu z epoki brązu (II tysiąclecie p.n.e.). Jednak to anomalia w profilu trapezoidalnego grobowca najbardziej przykuła uwagę archeologów

Erdstall znaleziony w tym miejscu dosłownie „przebijał” miejsce neolitycznego nasypu. W środku znaleziono fragmenty ceramiki, podkowę i szkielet lisa. Intrygującym szczegółem są kamienie ułożone jeden na drugim w wejściu, co sugeruje celowe zamknięcie, zasłonięcie tunelu. Obok odkryto stopień wykuty w lessowej ziemi oraz niewielką niszę w ścianie dołu.

Badaczy nurtuje teraz pytanie, dlaczego ktoś około XIII wieku poświęcił energię na tak żmudne wykopaliska, w dodatku w samym sercu prehistorycznej budowli grobowej. Archeolodzy rozważają dwie główne hipotezy, które niekoniecznie wykluczają się wzajemnie. Pierwsza mówi o tym, że neolityczny kopiec, który prawdopodobnie pozostał widoczny w średniowiecznym krajobrazie jako pojedyncze wzniesienie, mógł służyć jako punkt orientacyjny, umożliwiający lokalizację i odzyskanie dostępu do kryjówki w razie potrzeby. Druga hipoteza wskazuje, że miejsce to było pewnie znane miejscowym jako pogański grobowiec, którego mogli się bać i go unikać. W takiej sytuacji, ktoś kto wydrążył w tym miejscu tunel mógł liczyć, że nikt go tam nie znajdzie.

Zwykle erdstalle pozostają odosobnionymi strukturami, z których niewiele da się wyczytać, dlatego odkrycie tunelu w obrębie starożytnej konstrukcji sprzed ponad pięciu tysięcy jest tak fascynującą „anomalią”.

Opracowała: Anna Szczepańska
