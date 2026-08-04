Najstarsze takie wydarzenie w Polsce. Zaczęło się w XIII wieku

To najstarszy tego typu festyn w Polsce i z pewnością jeden z najbardziej znanych w regionie. Tradycje Jarmarku Dominikańskiego sięgają połowy XIII wieku.

Długie tradycje jarmarku

Pomysł ustanowienia jarmarku z okazji dnia świętego Dominika narodził się w zgromadzeniu gdańskich dominikanów, którzy mieli nadzieję nakłonić w ten sposób wiernych do uczestnictwa w odpustowej Mszy świętej 4 sierpnia, we wspomnienie świętego Dominika. Biorąc w niej udział można było otrzymać odpust zupełny.





Jarmark Dominikański został ustanowiony bullą papieża Aleksandra IV w roku 1260. Ojciec Święty nadał dominikanom gdańskim przywilej organizowania jarmarku z okazji dnia ich patrona.

Festyn na placu Dominikańskim rozpoczynał się o godzinie 12:00. Zapraszał na niego dźwięk dzwonów. Z czasem zabawa o niewielkim zasięgu przekształciła się w dużą imprezę. Na Placu Dominikańskim Gdańszczanie przestali się mieścić, toteż festyn przeniesiony został w okolice Wałów Jagiellońskich i ulicy Długiej. Powstawać zaczęły też kolejne place, np. Targ Drzewny czy Targ Rybny.





Jarmark Dominikański bardzo szybko stał się największą imprezą handlową w Gdańsku. Każdego roku na początku sierpnia zwijało do gdańskiego portu niemal 400 statków z różnych krajów. Na straganach można było kupić specjały z całej Polski oraz odległych zakątków świata. Oprócz kupców jarmark przyciągał muzykantów, akrobatów i zespoły teatralne.





Jarmark był wielkim wydarzeniem w czasach dwudziestolecia międzywojennego. Jedną z większych atrakcji było działające wówczas wesołe miasteczko. W 1938 roku doszło w czasie jarmarku do niebezpiecznego wydarzenia. Z menażerii uciekł bowiem krokodyl i wskoczył do Motławy. Udało się go wyłowić dopiero po dłuższym czasie.





Jarmark świętego Dominika odbywał się w Gdańsku od 1260 roku niemal nieprzerwanie aż do drugiej wojny światowej. Po 1939 roku jarmark zniknął z imprezowej mapy miasta. Powrócił do Gdańska dopiero w 1972 roku z inicjatywy Wojciecha Święcickiego, dziennikarza popularnej gdańskiej popołudniówki „Wieczoru Wybrzeża”.

Po 1972 roku Jarmark Dominikański trwał dwa tygodnie. W 2004 roku wydłużono go do trzech tygodni. Od 1996 roku głównym organizatorem Jarmarku św. Dominika są Międzynarodowe Targi Gdańskie. Od lat (za wyjątkiem dwóch lat pandemii) bierze w jarmarku udział około tysiąc wystawców i artystów. Na ulicach gdańskiego Starego Miasta pojawia się w tym czasie nawet 1,5 miliona odwiedzających.

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