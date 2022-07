Sześć najstarszych mostów świata. To zaskakujące, ile lat ma najstarszy z nich!

Mosty od wieków pełniły strategiczną rolę w rozwoju państw i regionów. Bez nich, nawet leżące blisko siebie miejsca były dla wobec siebie bardzo odległe. Mosty i wiadukty zbliżyły do siebie ludzi, usprawniły handel, a także poprawiły mobilność wojsk. Gdzie znajdują się najstarsze mosty świata?

Most w Girsu

Most w Girsu został zbudowany w XXII wieku p.n.e., co czyni go najstarszym istniejącym mostem na Ziemi. To niezwykłe miejsce zostało zabezpieczone przez archeologów z British Museum oraz specjalistów ds. dziedzictwa irackiego, którzy pracują nad uratowaniem miejsc, które ucierpiały z rąk Państwa Islamskiego (ISIS).

Most zbudowany został w mieście Girsu w czasach istnienia w tym miejscu sumeryjskiego miasta-państwa Lagasz. Most powstał niedaleko wielkiej świątyni wybudowanej przez władcę Girsu, Gudeę. Most mógł być zatem głównym wejściem do świętego okręgu Girsu, przez który przechodzili pielgrzymi, którzy przyjeżdżali do miasta na świąteczne obchody odbywające się kilka razy w roku.

Most został odkryty dopiero w 1929 roku. Opisany został wówczas jako „konstrukcja enigmatyczna”. Budowlę tę określano jako świątynię, tamę czy regulator wody. Ostatnie badania wykorzystujące zdjęcia z lat 30. XX wieku, a także niedawno odtajnione zdjęcia satelitarne z lat 60., wraz z nowymi badaniami na miejscu, potwierdziły, że był to most nad starożytną drogą wodną i że jest tym samym najstarszy znany most na świecie.

Most Arkadiko

Most Arkadiko zwany jest też mostem Kazarma wybudowany został w XII wieku p.n.e. To najstarszy most w Europie i być może drugi najstarszy na świecie. Ponadto jest to most wciąż używany.

Powstał w okresie mykeńskim na drodze z Tiryns do Epidauros na Peloponezie w Grecji. Konstrukcja ma 22 metry długości, 5,60 metra szerokości u podstawy i 4 metry wysokości. Układ mostu wskazuje, że został on zbudowany specjalnie dla rydwanów.

Most Arkadiko jest to jeden z czterech znanych mykeńskich mostów łukowych w pobliżu Arkadiko, wszystkie należące do tej samej drogi łączącej Tiryns do Epidauros.

Most Tarra

Most Tarra to most klapowy na rzece Barle w Parku Narodowym Exmoor w Somerset w Anglii. Słowo „klapowy” pochodzi od łacińskiego „claperius”, co oznacza „stos kamieni”. Nie jest dokładnie znana data powstania mostu, lecz szacuje się, że mogło to być około X wieku p.n.e.

Most Tarra jest wciąż używany. Składa się on z 17 przęseł i ma długość 50 metrów. Górne płyty ważą 1-2 tony i znajdują się około 1 metr nad normalnym poziomem wody. Most został uszkodzony podczas powodzi z 2012 roku, lecz został zrekonstruowany.

Według lokalnej legendy most Tarra został zbudowany przez Diabła, który chciał opalać się na kamieniach nad rzeką.

Most Caravan

Most Caravan (tur. Kervan Köprüsü) to starożytny most w mieście Izmir w Turcji. Został zbudowany w IX wieku p.n.e. nad rzeką Meles i jest jedną z najstarszych konstrukcji stworzonych przez człowieka będącą w ciągłym użyciu. W starożytności mówiono, że rzeka Meles była miejscem narodzin Homera. Zarówno rzeka, jak i most pojawiają się w pracach Homera.

Most w Eleutherna

Most Eleutherna to starożytny grecki most wspornikowy w pobliżu kreteńskiego miasta Eleutherna w Grecji. Podobny do niego, drugi most stojący w niewielkiej odległości na południe od niego zawalił się pod koniec XIX wieku.

Most, który nadal jest w użyciu, po raz pierwszy opisał Anglik Thomas Spratt w swoich „Podróżach i badaniach na Krecie” po wizycie w tym miejscu w 1853 roku. Most wybudowano prawdopodobnie około IV-III wieku p.n.e. Jego całkowita długość wynosi 9,4 metra, szerokość – 5 metrów, a wysokość – 4,2 metra.

Most Fabrycjusza

Most Fabrycjusza to dwuprzęsłowy most nad jedną z dwóch odnóg Tybru w Rzymie, który łączy Wyspę Tyberyjską z lewym brzegiem rzeki, czyli centrum miasta. Został zbudowany w 62 roku p.n.e. przez Lucjusza Fabrycjusza, urzędnika odpowiedzialnego za nadzór nad drogami (curator viarum). Na przęsłach mostu zachowały się inskrypcje pamiątkowe upamiętniające budowę przeprawy oraz jej remont po powodzi z 23 roku p.n.e. Wynika z nich, że odbudową mostu kierowali konsulowie M. Lollius i Q. Lepidus. Aż do dnia dzisiejszego most dotrwał właściwie w stanie niezmienionym. W czasach nowożytnych dobudowano do niego jedynie balustradę.

