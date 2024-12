Sarkofag św. Mikołaja znaleziony? Badacze wpadli na intrygujący trop

We wcześniejszych wiekach bywało, że niektórzy wątpili, czy w ogóle ktoś taki jak święty Mikołaj istniał. Dzisiaj nie wydaje się, aby budziło to wątpliwości, pomimo, że niewiele wiemy o jego życiu. Święty Mikołaj urodził się w Mirze na przełomie III i IV wieku. Zasłynął wieloma dobrymi uczynkami, które dały początek jego legendzie.

Pierwotny grobowiec świętego Mikołaja?

Podczas przeprowadzonych niedawno badań archeologicznych w kościele świętego Mikołaja w Demre w prowincji Antalya w Turcji, naukowcy natknęli się na wapienny sarkofag. Niemal natychmiast postawiono hipotezę, że jest to być może miejsce pochówku świętego Mikołaja z Miry.

Sarkofag Mikołaja z Miry został znaleziony w mającej dwie kondygnacje dobudówce przy kościele. Ma on około dwa metry długości i niemal dwa metry wysokości. Pierwotnie znajdował się w innej, stojącej wcześniej w tym miejscu świątyni. Obecna została wzniesiona w V wieku przez cesarza Teodozjusza II. To mogłoby wskazywać, dlaczego przez wieki pamięć o miejscu pochówku świętego Mikołaja uległa zapomnieniu.

Jak dotąd odkryto w pełni jedynie pokrywę sarkofagu. Naukowcy liczą, że uda im się wydobyć całość, nie uszkadzając znajdujących się na nim potencjalnych napisów. Inskrypcje te mogłoby dać ostateczny dowód, kto został pochowany w tym miejscu.

Święty Mikołaj, biskup Miry, zmarł 6 grudnia 345 lub 352 roku. Kilka wieków po jego śmierci jego szczątki przeniesiono do kościoła świętego Mikołaja, który został zbudowany nad jego pierwotnym miejscem pochówku. W XI wieku przeniesiono je ponownie, tym razem do bazyliki świętego Mikołaja w Bari, we Włoszech. Część szczątków świętego trafiła jeszcze później do Wenecji, przewieziona podczas pierwszej krucjaty. Badania potwierdziły, że szczątki z Bari i Wenecji należą do tej samej osoby.

Badania prowadzone w kościele świętego Mikołaja w Demre są elementem szerszego projektu pod nazwą „Dziedzictwo dla Przyszłości”, które finansuje tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki.

