Jak wyglądała Kleopatra? Nowe znalezisko, nowe informacje

Choć kanon urody i cechy, które uchodziły za najlepsze i najbardziej atrakcyjne zmieniały się na przestrzeni wieków, nie przeszkadza to niektórym miłośnikom historii oraz różnych rankingów, stawiać tezy, że jedną z najbardziej urodziwych kobiet, jakie kiedykolwiek żyły, była ostatnia królowa Egiptu, Kleopatra VII Ptolemejska. Czy Kleopatra faktycznie była tak piękna? Czy przypominała Elizabeth Tylor lub Monicę Bellucci, które to aktorki wcieliły się w jej postać w filmach? Jak wyglądała Kleopatra?

Greczynka

To, co z całą pewnością można powiedzieć o Kleopatrze VII to to, że nie była czarnoskóra, jak przedstawiono to w nie tak dawnym serialu produkcji platformy Netflix. Kleopatra pochodziła z dynastii Ptolemeuszy wywodzącej się z Macedonii. Jej pierwszym językiem nie był nawet żaden z języków używanych w Egipcie, choć Kleopatra, zresztą jako ostatni z władców rządzących Egiptem, potrafiła jeszcze posługiwać się hieroglifami.

Ojcem Kleopatry był faraon Ptolemeusz XII Neos Dionizos. Nie ma jednak pewności co do tego, kim była jej matka. To powoduje, że niektórzy puszczają wodze fantazji sugerując że matką Kleopatry mogła być kobieta pochodząca z Afryki Subsaharyjskiej. To jednak mało prawdopodobne, ponieważ gdyby matka Kleopatry pochodziłaby z jakiegoś znaczącego królestwa z terenu czarnej Afryki, to źródła egipskie niemal na pewno by to odnotowały. Najczęściej podaje się, że matką Kleopatry VII była Kleopatra VI Tryfajna III (znana tez jako Kleopatra VI) z rodu Ptolemeuszy.

Argumentem, który wskazuje ponadto, że Kleopatra miała jasną karnację jest także jej portret odkryty w rzymskim mieście Herkulanum, namalowany krótko po jej śmierci, w I wieku n.e. Na obrazie tym Kleopatra ma zresztą nie tylko jasną cerę, ale także... kasztanowe włosy.

Nowe odkrycie

Archeolodzy pracujący na wykopaliskach w kompleksie świątynnym Taposiris Magna niedaleko Aleksandrii w Egipcie natknęli się na dobrze zachowaną marmurową rzeźbę przedstawiającą kobiecą głowę w koronie. Wiele wskazuje, że jest to wizerunek Kleopatry VII.

Taposiris Magna, czyli „wielki grobowiec Ozyrysa”, został założony przez Ptolemeusza II Filadelfosa między 280 a 270 rokiem p.n.e. Centrum tego kompleksu stanowiła świątynia poświęcona Ozyrysowi. Jednocześnie istnieje hipoteza, że w miejscu tym pochowana została Kleopatra VII (jej miejsce spoczynku nie jest, jak dotąd, znane).

Ostatnie badania archeologiczne ujawniły wiele cennych zabytków z ostatnich lat panowania Ptolemeuszy nad Egiptem. Wśród nich jest wspomniana marmurowa podobizna kobiety oraz popiersie króla noszącego charakterystyczne nakrycie głowy (nemes), a ponadto: monety, ceramika, lampy oliwne, naczynia, figurki z brązu i amulet w kształcie skarabeusza z napisem „Sprawiedliwość Ra się wzniosła”. W czasie prac odsłonięto także pozostałości świątyni z IV wieku p.n.e. i nekropolię z 20 katakumbami oraz podziemny grobowiec. Prace prowadzone są przy wsparciu egipskiego Ministerstwa Turystyki i Starożytności.

