Dodekaedry. Najbardziej tajemniczy przedmiot starożytnego Rzymu

Anagoria / CC BY 3.0

Źródło: Anagoria / CC BY 3.0

Prawdopodobnie dla Rzymian musiał być to przedmiot tak bardzo "codzienny", że nie pozostawili oni nawet żadnego jego opisu. Do dziś nikt nie wie, do czego służyły tzw. dodekaedry.

Tak zwane dodekaedry (dwunastościany) to niewielkie, wydrążone obiekty z brązu lub, rzadziej, kamienia, o dwunastu pięciokątnych ściankach z otworami o różnej średnicy i charakterystycznymi wypustkami na wierzchołkach. Te, które znamy datuje się na II-IV wiek n.e. Do dzisiaj odnaleziono ponad 130 tych przedmiotów w różnych miejscach, głównie w północno-zachodnich regionach dawnego Imperium Rzymskiego, czyli na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji oraz Belgii. O dodekaedrach nie wzmianki w żadnym źródle pisanym, ani z tamtego, ani z późniejszego okresu. To powoduje, że te dziwne przedmioty pozostają jedną z największych zagadek archeologii. Do czego mogły służyć? Przez lata wysunięto wiele hipotez dotyczących funkcji dwunastościanów. Do czego te przedmioty mogły służyć? Oto najbardziej popularne i najbardziej prawdopodobne teorie. Są to być może przyrządy astronomiczne lub kalendarze rolnicze. Niektórzy badacze sugerują, że mogły one służyć do wyznaczania optymalnych terminów siewu, na przykład poprzez obserwację kąta padania światła słonecznego w określonych porach roku.

Inni twierdzą, że były to instrumenty pomiarowe. Istnieją teorie, że dodekaedry były używane jako narzędzia do pomiaru odległości lub poziomowania terenu, co mogło mieć zastosowanie w wojsku lub budownictwie.

Czy to świeczniki? Odkrycie śladów wosku na niektórych egzemplarzach sugeruje, że mogły pełnić one funkcję świeczników.

Być może są to narzędzia dziewiarskie. Popularna w ostatnich latach teoria zakłada, że dodekaedry były używane do wyrobu rękawiczek lub innych wyrobów dziewiarskich, co tłumaczyłoby różne rozmiary otworów i obecność wypustek.

A może to przedmioty rytualne lub o znaczeniu religijnym? Ze względu na brak jakichkolwiek oznaczeń, ale także z racji różnych miejsc znalezienia, niektórzy archeolodzy są zdania, że dodekaedry miały po prostu znaczenie symboliczne lub były używane w praktykach religijnych. W 2023 roku w Norton Disney w Anglii odkryto kolejny dodekaedr, co po raz kolejny wzbudziło duże zainteresowanie tymi przedmiotami. Artefakt ten, będący jednym z najlepiej zachowanych, został wystawiony w Lincoln Museum. Mimo licznych badań, jego przeznaczenie pozostaje nieznane. Rzymskie dwunastościany to na pewno jedna z najbardziej intrygujących zagadek starożytności. Ich precyzyjne wykonanie i brak jednoznacznych dowodów na to, jaką pełniły funkcję sprawiają, że nadal dostarczają pasjonatom historii wielu emocji.