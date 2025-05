Przerażające ostatnie chwile rodziny z Pompejów. Nowe odkrycie

79 roku n.e. nastąpiła erupcja wulkanu Wezuwiusz. Wybuch zniszczył trzy rzymskie miasta: Pompeje, Herkanulum i Stabie. Nigdy nie zostały one odbudowane i przez wieki niszczały ginąc w zapomnieniu. Pompeje odkryto ponownie dopiero w wieku XVII. Badania archeologiczne dostarczyły niezwykłych informacji o codziennym życiu mieszkańców starożytnego miasta.

Ostatnie chwile rzymskiej rodziny

Najnowsze badania archeologiczne przeprowadzone w Pompejach rzucają nowe światło na dramatyczne wydarzenia z 79 roku n.e., kiedy to wybuch Wezuwiusza zniszczył to rzymskie miasto. W domu znanym jako Casa di Elle e Frisso, położonym przy Via del Vesuvio, odkryto ślady desperackiej próby przetrwania jednej z rodzin.

Podczas wykopalisk archeolodzy natrafili na pozostałości co najmniej czterech osób, w tym dziecka. Rodzina próbowała schronić się przed opadającym popiołem i gorącymi gazami. Rodzina zablokowała drzwi do pokoju łóżkiem, starając się ocalić życie przed napływającymi przez otwór w dachu drobnymi fragmentami lawy. Niestety, ich dom nie był w stanie zapewnić bezpieczeństwa przed nadciągającą katastrofą.

W domu, w czasie ostatnich wykopalisk, znaleziono przedmioty codziennego użytku, takie jak amfory do przechowywania garum – popularnego wówczas sosu rybnego oraz zestaw brązowych naczyń kuchennych, w tym chochlę i kubek w kształcie muszli. Odkryto także amulet z brązu noszony przez chłopców do momentu osiągnięcia pełnoletności, co sugeruje obecność dziecka wśród ofiar.

Pomimo desperacji rodziny, dom, jak reszta Pompejów, został całkowicie pochłonięty przez kolejne opady materiałów piroklastycznych – mieszaninę gorących gazów i popiołu, które osiągały temperatury od 180 do 360 stopni Celsjusza. Mieszkańcy nie mieli szans na przeżycie w obliczu tak niszczycielskiego żywiołu.

Odkrycie w Casa di Elle e Frisso dostarcza nie tylko informacji o tragicznych losach jednej rodziny, ale także cennych danych na temat życia codziennego w Pompejach tuż przed erupcją. Jak zauważył dyrektor Parku Archeologicznego w Pompejach, Gabriel Zuchtriegel, „wykopywanie i odwiedzanie Pompejów oznacza konfrontację z pięknem sztuki, ale także z kruchością naszego życia”.

