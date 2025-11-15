Pierwsze takie zdjęcie w historii. Przygotowania trwały bardzo długo

Fotograf Andrew McCarthy specjalizujący się w astrofotografii wykonał być może najlepsze, a na pewno jedno z najciekawszych zdjęć w swoim życiu. Fotografię zatytułował: „Upadek Ikara”. Zdjęcie przedstawia skoczka spadochronowego na tle tarczy słonecznej. Do wykonania zdjęcia długo się przygotowywano.

Długie przygotowania

Astrofotograf Andrew McCarthy uchwycił spadochroniarza na tle Słońca. Człowiek na zdjęciu wygląda tak, jakby miał za chwilę wpaść do środka rozżarzonej gwiazdy lub wirował tuż nad jej powierzchnią, a przecież człowiek znajdował się zaledwie nieco ponad tysiąc metrów nad Ziemią, zaś Słońce oddalone jest od naszej planety o około 150 milionów kilometrów.

Niezwykłe zdjęcie zostało wykonane 8 listopada około godziny 9:00 czasu MST (11:00 czasu EST). „To być może pierwsze tego typu zdjęcie w historii” – napisał McCarthy w poście na portalu X.

Skoczkiem spadochronowym, który współpracował z McCarthy'm był Gabriel C. Brown, muzyk i youtuber. Skoczył on z małego śmigłowca na wysokości 1070 metrów. Był oddalony o około 2440 metrów od miejsca, gdzie znajdował się fotograf ze swoim sprzętem.

Zdjęcie zostało wykonane podczas pierwszego i jedynego skoku. Wcześniej potrzeba było jednak kilku tygodni skrupulatnego planowania, aby wiedzieć, jak dokładnie ustawić śmigłowiec oraz gdzie postawić kamerę. 8 listopada śmigłowiec sześć razy podejmował próbę, aby w najlepszym momencie „ustawić się” względem Słońca. W końcu udało się. Spadochroniarz wykonał skok, a fotograf serię zdjęć.

„To było wąskie pole widzenia, więc zrobienie zdjęcia zajęło nam sporo czasu” – mówił McCarthy.

Największym problemem, z jakim musiała się zmierzyć ekipa, było to, że śmigłowiec, którego używali, był znacznie trudniejszy do śledzenia na niebie, niż początkowo sądzili.

Fotograf pochodzący z Arizony w ciągu ostatnich kilku miesięcy wykonał także inne zdjęcia na tle Słońca, w tym nietypowe zdjęcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na tle rozbłysku słonecznego oraz rakiety SpaceX, która zdawała się przecinać tarczę słoneczną. W przeszłości McCarhy wykonał również niezwykłe zdjęcie pióropusza plazmy o długości 1,6 miliona kilometra wybuchającego na Słońcu, a także zdjęcie powierzchni Księżyca w ultrawysokiej rozdzielczości czy też obraz zaćmienia Marsa przez Księżyc.

