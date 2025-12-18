Unikatowe znalezisko. Świątynia ku czci Ra znaleziona w Egipcie

Budynki znaleziono blisko koryta Nilu. Jak się okazuje, połączone były one niegdyś z budowlą leżącą wyżej. Wspólnie tworzyły one kompleks świątynny ku czci Ra. Świątynia ma około 4,5 tysiąca lat. O odkryciu poinformowało egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytności.

Unikatowe odkrycie

W świątyni w Abu Ghurab (Abu Gurab), około 16 kilometrów na południowy zachód od Kairu znajdowały nie tylko miejsca, gdzie sprawowano kult, ale również kalendarium opisujące mające tu miejsce wydarzenia religijne oraz miejsce, gdzie prowadzono obserwacje astronomiczne.

Świątynia boga słońca Ra podzielona jest na dwie części. Świątynię górną archeolodzy wydostali na powierzchnię kilka lat temu. Część dolną zaczęto odkopywać dopiero w 2024 roku. Obie części kompleksu połączone są czymś w rodzaju grobli, rampy, która służyła jako droga procesyjna.

Obie świątynie, choć wykopano dopiero niedawno, nie są zupełnie nowym znaleziskiem. Niemiecki egiptolog Ludwig Borchardt wykopał jej część w 1901 roku, ale poziom wód gruntowych był wówczas zbyt wysoki, co zmusiło go do przerwania prac. Na ich kontynuacje trzeba było czekać ponad wiek.

– Obecnie poziom wód gruntowych jest niższy, co pozwoliło w spokoju prowadzić dalsze badania. – przekazał Massimiliano Nuzzolo, archeolog z Włoskiej Misji Archeologicznej w Egipcie, który wspólnie z archeolog Rosanną Pirelli kieruje zespołem prowadzącym wykopaliska.

Jak przekazał mediom Nuzzolo, świątynia dolna służyła jako przystań dla pielgrzymów przybywających do świątyni rzeką.

Prace prowadzone w świątyni dolnej pozwoliły odkryć niesamowite pozostałości, m.in. kolumnowy portyk wejściowy, „kalendarz” opisujący mające tu miejsce wydarzenia wyrzeźbiony w blokach skalnych oraz dziesiątki innych bloków i tablic, na których opisano panowanie faraona Niuserre, cesarza V dynastii panującego w latach około 2445-2414 p.n.e., który zbudował świątynię. Jest to jedna z sześciu znanych w tym regionie świątyń poświęconych bogu słońca Ra. Do tej pory zidentyfikowano dwie: świątynię powstałą za panowania Niuserre i drugą z czasów Userkafa (pierwszy władca V dynastii).

Na znalezionych w tym miejscu blokach skalnych wyryto informacje o wydarzeniach takich jak święto Sokara, boga o głowie sokoła, kojarzonego z egipskim miastem Memfis, które było stolicą w okresie Starego Państwa. Bloki wspominają również o święcie Mina, boga kojarzonego z płodnością, oraz o procesji Ra. Część bloków została odkryta już w 1901 roku. Wtedy wywieziono je do Europy, znajdują się np. w muzeach berlińskich.

Archeolodzy stwierdzili, że bloki z inskrypcjami były umieszczone w świątyni nietypowo, gdyż na jej fasadzie, blisko portyku wejściowego, co wskazuje, że był to jeden z pierwszych znanych dotąd „kalendariów publicznych” – każdy bowiem mógł zapoznać się z treścią inskrypcji, dowiedzieć się, jakie święta były lub będą obchodzone w świątyni.

Badacze odnaleźli ponadto schody prowadzące na dach świątyni w dolinie. Starożytni Egipcjanie prawdopodobnie wchodzili na dach, aby obserwować niebo.

Czytaj też:

Bardzo nietypowe znalezisko. Mało kto kojarzy takie rzymskie nakrycie głowyCzytaj też:

Niesamowite osiągnięcie. Badacze stworzyli interaktywną mapę rzymskich drógCzytaj też:

Hypatia. Fałsz pogańskiej męczennicy