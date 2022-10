Statua Wolności. Skąd wziął się symbol Ameryki?

Statua Wolności to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Stanów Zjednoczonych. Jej oficjalna nazwa to Wolność Opromieniająca Świat. Usytuowano ją w Nowym Jorku, na wyspie Liberty Island u ujścia rzeki Hudson do Oceanu Atlantyckiego. Kiedy Statua Wolności powstała i czy od zawsze była zielona?

Statua Wolności znajdująca się niejako u wejścia do Nowego Jorku to symbol tego miasta, symbol Stanów Zjednoczonych i, w zamyśle jego twórców, uniwersalny symbol wolności. Francuski dar Pomnik jest darem Francji dla Stanów Zjednoczonych upamiętniającym sojusz pomiędzy Amerykanami a Francuzami podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Statuę Wolności naród francuski podarował Ameryce w setną rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości przez USA. Statua została wzniesiona w latach 1884-1886. Jej twórcą był Frédéric Auguste Bartholdi, a także Gustave Eiffel, który zaprojektował wewnętrzną konstrukcję oraz Amerykanin Richard Morris Hunt – projektant postumentu. Bartholdi inspirację dla swojego projektu znalazł w obrazie Eugène'a Delacroix pt. „Wolność wiodąca lud na barykady”. Posąg otrzymał rysy twarzy inspirowane rysami matki Bartholdiego, zaś figura Statuy ma kształty jego kochanki. Statua Wolności została początkowo wzniesiona w Paryżu. W 1884 roku przekazano ją oficjalnie amerykańskiemu ambasadorowi we Francji. Następnie monument został rozebrany na 300 elementów i przetransportowany statkiem do Nowego Jorku. „Ponowne zmontowanie i ustawienie posągu u ujścia rzeki Hudson wymagało jednak wcześniejszego zbudowania odpowiedniego cokołu. Fundusze na tę część przedsięwzięcia zostały zebrane wśród Amerykanów. Była to pierwsza publiczna zbiórka zorganizowana na taką skalę. Jednym z jej pomysłodawców i organizatorów był Joseph Pulitzer, który obiecał wydrukować nazwisko każdego z ofiarodawców w swojej gazecie. Datki przekazało ponad 120 tysięcy osób, umożliwiając realizację budowy piedestału (projektu amerykańskiego architekta Hunta) o wysokości 47 m i ustawienie na nim Statuy”. (nowyjork.pl) Odsłonięcie Statuy Wolności miało miejsce 28 października 1886 roku. Podczas uroczystej prezentacji obecny był sam prezydent USA Grover Cleveland. Wolność Opromieniająca Świat została narodowym pomnikiem Stanów Zjednoczonych. Zarządza nim National Park Service (monument jest własnością federalną). W 1984 roku Statua Wolności wpisana została na na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Statua Wolności – jak wygląda, jak zwiedzać? Podstawa Statuy Wolności stoi na forcie Wood. Statua Wolności ma 93 metry wysokości wraz z cokołem (bez cokołu 46,5 metra) i waży aż 229 ton. Statua Wolności to pomnik zaprojektowany w stylu neoklasycyzmu realistycznego. Przedstawia on kobiecą postać, która w prawej dłoni trzyma pochodnię, a w lewej tablicę, na której umieszczony został napis: data uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone (JULY IV MDCCLXXVI). U jej stóp widać zerwane łańcuchy. Statua Wolności została wykonana z miedzi. Już po krótkim czasie miedź, pod wpływem wilgoci, zaczęła się utleniać i pokrywać patyną. Początkowo Amerykanie dyskutować zaczęli nad koniecznością wyczyszczenia i zabezpieczenia Statuy przed zielonym nalotem. Uznano jednak, że patyna jest lepszym zabezpieczeniem (chroni metal przed korozją), niż malowanie jej jakimikolwiek środkami. W roku 1920 Statua Wolności była już w całości zielona. Wewnątrz Statuy wykonano konstrukcję ze stali i miedzi. Znajdują się tam dwa ciągi spiralnych schodów oraz trzeci prowadzący do pochodni, który Statua trzyma w prawej dłoni (te schody są niedostępne dla zwiedzających od 1916 roku). Zwiedzanie Statuy Wolności było niemożliwe od czasu zamachów terrorystycznych na USA z 11 września 2001. Statuę otwarto ponownie w 2009 roku. Na Liberty Island, gdzie znajduje się Statua Wolności można dostać się promem odpływającym z nabrzeża przy Battery Park. Przed wejściem na pokład promu przeprowadzana jest dokładna kontrola wszystkich pasażerów. Bilety na wejście do środka Statuy, na taras widokowy znajdujący się w koronie, trzeba rezerwować nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Na taras wiodą wspomniane wyżej kręte i dość wąskie schody. Oprócz obejrzenia Statuy z bliska, na Liberty Island można zwiedzić także Muzeum Emigracji, a także zjeść coś w restauracji. Ceny zwiedzania wyspy i Statuy, w zależności od wybranej opcji i grupy wiekowej, wahają się od 12 do 50 dolarów. Czytaj też:

