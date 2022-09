Odkrycie Kalifornii

Do tej pory wszystkie wyprawy hiszpańskie badały tylko półwysep i zatokę kalifornijską. 27 czerwca 1542 roku, na polecenie wicekróla Nowej Hiszpanii Antonio de Mendoza, z nową ekspedycją z portu Navidad wyruszył Juan Rodriguez Cabrillo.

Zadaniem podróżnika było zbadanie terenów na północ od 20 stopnia szerokości geograficznej, do której dotarł Ulloa, znalezienie dogodnej trasy do Chin oraz odszukanie w końcu przesmyku Anian. Wyprawa składała się z dwóch małych i mało solidnych statków. Załoga liczyła 250 marynarzy i żołnierzy oraz dwa tuziny murzyńskich i indiańskich niewolników. Przez długi czas z trudem poruszano się na północ z powodu przeciwnego prądu morskiego i wiatru, ale 28 października 1542 roku statki dotarły w końcu do zatoki San Diego, gdzie zarzucono kotwice. Część załogi zeszła na ląd. Byli to pierwsi Europejczycy, którzy postawili stopy na terenie dzisiejszego stanu California.

Nowoodkryte tereny nazwano Alta (Górna) California. Po uzupełnieniu zapasów, Cabrillo pożeglował dalej na północ i po minięciu zatoki San Pedro, dotarł do kanału Santa Barbara, nad którym dzisiaj znajduje się miasto o tej samej nazwie. Tam, na jednej z wysp, założył bazę, w której postanowił spędzić zimę i następnego roku wyruszyć na poszukiwanie cieśniny Anian. Juan Rodriguez Cabrillo jest uważany za pierwszego Europejczyka, który zarzucił kotwicę nieopodal miejsca, gzdie diś znajduje się słynne na cały świat molo w Santa Monica.

Początkowo przyjazne stosunki między Hiszpanami i Indianami z biegiem czasu zaczęły się pogarszać. Jeden z marynarzy napisał w swoim dzienniku: "Indianie bez przerwy nas atakują". Po jednym z ataków, 3 stycznia 1543 roku, kapitan Cabrillo został śmiertelnie ranny podczas upadku z nadbrzeżnej skarpy. Jego zwłoki zostały spalone a prochy pochowano, według historyków, na wyspie San Miguel, znadującej się w kanale Santa Barbara, albo na Santa Catalina, położonej na południe od San Miguel. Wiosną 1901 roku archeolodzy odkryli na wyspie Santa Rosa, znajdującej się w pobliżu San Miguel, kamień z wyrytymi inicjałami "JRC". Naukowcy sądzą, że był to prawdopodobnie kamień nagrobny na miejscu spoczynku kapitana Juan'a Rodriguez'a Cabrillo.

