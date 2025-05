Kortowiada. Historia największych juwenaliów w Polsce

Nazwa imprezy bierze się od dzielnicy Kortowo, w której znajduje się miasteczko akademickie – kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest to zielony, malowniczo położony teren przy Jeziorze Kortowskim i rzece – Kortówce.

Co roku pod koniec maja miasteczko akademickie olsztyńskiego UWM-u zamienia się w tętniącą życiem, przestrzeń pełną muzyki, radości i wspólnej zabawy. Kortowiada to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim bogata tradycja, duch rywalizacji między wydziałami, studencka kreatywność i niepowtarzalna atmosfera. Wydarzenie trwa cztery dni, a punktem kulminacyjnym są piątek i sobota.

Tradycje Kortowiady

Historia Kortowiady sięga 1958 roku, kiedy to odbył się pierwszy Zjazd Młodości – impreza, która miała zintegrować studentów ówczesnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Wydarzenie miało charakter lokalny i raczej kameralny, ale już wtedy narodził się duch wspólnoty, rywalizacji i zabawy, który z czasem stał się znakiem rozpoznawczym Kortowiady.

Z biegiem lat impreza ewoluowała. Kortowiadą zaczęto ją nazywać w latach 70. W 1999 roku, wraz z powstaniem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Kortowiada zyskała jeszcze większy rozmach i zaczęła przyciągać studentów z całej Polski.

Głównym organizatorem Kortowiady jest Parlament Studencki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który wspierają samorządy wydziałowe, liczne koła naukowe i liczni sponsorzy.

Na Kortowiadzie, szczególnie w weekend, odbywają się koncerty. Organizowany jest również szereg wydarzeń i rytuałów, które tworzyły się przez dziesiątki lat. Jedną z najważniejszych i najbardziej spektakularnych tradycji jest Parada Wydziałów. To przemarsz studentów wszystkich wydziałów UWM, którzy w przebraniu i z muzyką na głos przechodzą przez część miasta do Kortowa. Każdy wydział stara się wyróżnić kreatywnymi strojami – w tym własnymi wydziałowymi koszulkami – transparentami i hasłami. Parada stanowi zatem pokaz studenckiej wyobraźni i świetna okazja do integracji.

Kolejną ważną tradycją jest Bój Wydziałów – seria zabawnych, sportowych bądź zręcznościowych konkurencji, w których rywalizują przedstawiciele poszczególnych wydziałów. Organizowane są także wybory Miss Wenus i Mistera Kortowiady. Nie jest to typowy konkurs piękności, lecz raczej święto luzu i dystansu. Podczas tego konkursu studenci i studentki mają za zadanie zaprezentować swoje talenty, osobowość i poczucie humoru.

Co roku na Kortowiadę zjeżdżają znani muzycy. Na kilku scenach rozmieszczonych w Kortowie występują gwiazdy polskiej sceny muzycznej. To m.in. artyści rocka, hip-hopu czy muzyki pop. W ostatnich latach występowali tu m.in. Kult, Lady Pank, T. Love, Myslovitz, Quebonafide, Dawid Podsiadło, Brodka, Sanah, Kortez, O.S.T.R., Grubson, Happysad, T.Love, Daria Zawiałow i wielu innych.

Sceny koncertowe przyciągają nie tylko studentów UWM, ale też młodzież z innych miast i uczelni. Wieczorne koncerty to kulminacja każdego dnia Kortowiady – przy jeziorze, pod gołym niebem, w towarzystwie tysięcy ludzi, można poczuć atmosferę prawdziwego muzycznego festiwalu.

Juwenalia w Olsztynie

Kortowiada to juwenalia o niepowtarzalnym charakterze. Choć głównym celem jest zabawa, to wydarzenie ma też wymiar integracyjny i kulturowy. Daje możliwość spotkania osób z różnych kierunków i uniwersytetów, a także spoza nich. Jest to także formuła relaksu po ciężkim semestrze i wspólnego świętowania studenckiego stylu życia.

Współczesna Kortowiada to także strefy relaksu, kino plenerowe, silent disco, food trucki, zajęcia sportowe, warsztaty, debaty i akcje społeczne. Wielu absolwentów UWM wspomina Kortowiadę jako najpiękniejszy czas studenckiego życia i nierzadko chętnie na nią wraca. To wydarzenie, które jednoczy pokolenia studentów i pokazuje, że radość, muzyka i wspólnota to wartości, które nie przemijają.

Grzegorz Grzymowicz