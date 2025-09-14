Historia

UB-rabowania

KOMUCHOŻERCA | Jednym z mniej znanych zagadnień dotyczących zdobywania władzy w Polsce przez komunistów są pospolite rabunki i grabieże, dokonywane przez funkcjonariuszy terroru: UB, MO, KBW itd.

Wszelkim pacyfikacjom i obławom przeciwko „bandom reakcyjnego podziemia”, czyli podziemiu niepodległościowemu, towarzyszyło drastyczne prześladowanie ludności cywilnej, w tym grabienie jej ze wszelkich dóbr. Pomniejsi funkcjonariusze brali to, co im w ręce wpadło: pościel, ubrania, obuwie, sprzęty kuchenne – słowem to, co miało dla nich wartość i było łatwe do wzięcia.

Autor: Leszek Żebrowski
