UB-rabowania

Wszelkim pacyfikacjom i obławom przeciwko „bandom reakcyjnego podziemia”, czyli podziemiu niepodległościowemu, towarzyszyło drastyczne prześladowanie ludności cywilnej, w tym grabienie jej ze wszelkich dóbr. Pomniejsi funkcjonariusze brali to, co im w ręce wpadło: pościel, ubrania, obuwie, sprzęty kuchenne – słowem to, co miało dla nich wartość i było łatwe do wzięcia.