Zapomniani

KOMUCHOŻERCA Po upływie ponad ośmiu dekad od powstania warszawskiego bardzo wiele rzeczy i wydarzeń z nim związanych idzie w zapomnienie, nawet całkowite.
Znawców jego dziejów jest coraz mniej, a wiedza na jego temat staje się ogólnikowa. Dlatego warto co jakiś czas przypomnieć coś, co przepaść nie powinno.
Już od 1945 r. w tzw. Polskim Londynie, gdzie skupiła się olbrzymia część polityków i wojskowych reprezentujących II RP, trwała gorączkowa praca nad przeinaczaniem jego przebiegu i odżegnywaniem się od jakiejkolwiek odpowiedzialności. I nad usuwaniem z historii tych, którzy im ideologiczne nie pasowali.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
