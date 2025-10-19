Historia

Zapomniani

Dodano: 
Krzyże upamiętniające powstańców warszawskich
Krzyże upamiętniające powstańców warszawskich Źródło: X / mlodziezwszechpolska
KOMUCHOŻERCA Po upływie ponad ośmiu dekad od powstania warszawskiego bardzo wiele rzeczy i wydarzeń z nim związanych idzie w zapomnienie, nawet całkowite.

Znawców jego dziejów jest coraz mniej, a wiedza na jego temat staje się ogólnikowa. Dlatego warto co jakiś czas przypomnieć coś, co przepaść nie powinno.

Już od 1945 r. w tzw. Polskim Londynie, gdzie skupiła się olbrzymia część polityków i wojskowych reprezentujących II RP, trwała gorączkowa praca nad przeinaczaniem jego przebiegu i odżegnywaniem się od jakiejkolwiek odpowiedzialności. I nad usuwaniem z historii tych, którzy im ideologiczne nie pasowali.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.