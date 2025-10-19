Zapomniani

Znawców jego dziejów jest coraz mniej, a wiedza na jego temat staje się ogólnikowa. Dlatego warto co jakiś czas przypomnieć coś, co przepaść nie powinno.

Już od 1945 r. w tzw. Polskim Londynie, gdzie skupiła się olbrzymia część polityków i wojskowych reprezentujących II RP, trwała gorączkowa praca nad przeinaczaniem jego przebiegu i odżegnywaniem się od jakiejkolwiek odpowiedzialności. I nad usuwaniem z historii tych, którzy im ideologiczne nie pasowali.