Pogrom nauki

Komunizm jako ideologia i ruch polityczny nie był popularny w kręgach naukowych. Stara kadra była zatem dokładnie obserwowana pod kątem przydatności, a w tym czasie trwała pośpieszna „produkcja” własnych magistrów i doktorów. Natomiast w 1948 r. i ta dziedzina zaczęła być stalinizowana.