Antypowstańcza polityka Dmowskiego
  • Lech MażewskiAutor:Lech Mażewski

Antypowstańcza polityka Dmowskiego

Roman Dmowski
Roman Dmowski Źródło: Wikimedia Commons
Według przywódcy endecji niepodległa Polska miała odzyskać od Prus/Niemiec tereny, które nie były objęte granicami przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, a były konieczne dla nadania jej kształtu odmiennego, niż miało szlacheckie państwo. Realizację tej strategii politycznej mógł uniemożliwić wybuch w Królestwie Polskim kolejnego zrywu antyrosyjskiego.

Zazwyczaj traktuje się Romana Dmowskiego jako publicystę, wybitnego pisarza politycznego czy twórcę doktryny polskiego nacjonalizmu. Pamięta się też jego świetne dokonania dyplomatyczne z okresu konferencji wersalskiej po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Tymczasem w latach 1904–1914 skutecznie angażował się on w czynną politykę wymierzoną w powstańcze próby Józefa Piłsudskiego, powiązane ze współpracą z kilkoma wywiadami. Szczegółowo ta sprawa opisana została w świetnej monografii Ryszarda Świętka „Lodowa ściana. Sekrety polityki Józefa Piłsudskiego 1904–1918”.

Nie da się zrozumieć myśli politycznej Dmowskiego i polityki, którą prowadził na początku XX stulecia obóz narodowodemokratyczny, bez uwzględnienia lekcji wyciągniętej przez przywódcę endecji ze spuścizny powstań narodowych, a szczególnie z tragedii insurekcji styczniowej. Podsumowując swoje przemyślenia, pisał: „Dwa główne powstania, 1830 i 1863 roku, przyniosły korzyść – naszym wielkim kosztem – interesom nie naszym.

