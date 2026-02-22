Kocioł w łódzkiej drukarni
Historia
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Kocioł w łódzkiej drukarni

Józef Piłsudski
Józef Piłsudski Źródło: Wikimedia Commons
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Jesienią 1899 r. drukarnię organu PPS – „Robotnika” – przeniesiono z Wilna do Łodzi.

Maria i Józef Piłsudscy zamieszkali pod fałszywym nazwiskiem w wynajętym mieszkaniu, pod którym umieszczono sprzęt poligraficzny. Zmieniła się natomiast osoba zecera i Stanisława Wojciechowskiego zastąpił Kazimierz Rożnowski.

Dekonspiracja nastąpiła przypadkowo. Agenci policyjni zwrócili uwagę na Aleksandra Malinowskiego, który jednorazowo zakupił zbyt dużo papieru. Śledząc go, zauważyli, że wraz z Rożnowskim odwiedził mieszkanie Piłsudskich.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

