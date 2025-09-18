Najstarsze mumie świata. Wcale nie pochodzą z Egiptu

Czy odkrycia dokonane w kilku krajach Azji Południowo-Wschodniej zredefiniują naszą wiedzę na temat przedneolitycznych społeczności?

Najstarsze mumifikacje

Groby sprzed 12 tysięcy lat znalezione w południowych Chinach, Wietnamie, na Filipinach, w Laosie, Tajlandii, Malezji i Indonezji to dowód, że tradycja mumifikacji zwłok była obecna wśród wczesnych społeczeństw łowiecko-zbierackich.

Pochówki te są bardzo charakterystyczne. W późniejszych czasach, to znaczy we wczesnym neolicie, ludzi grzebano na wznak. Ludzie, których pochówki znaleziono w kilkudziesięciu stanowiskach w Azji Południowo-Wschodniej chowani byli natomiast w pozycjach kucanych. Niektóre szczątki nosiły ślady rozczłonkowania po śmierci i palenia.

Analizy wykazały, że ciała zmarłych były suszone dymem znad ogniska, co stanowiło identyczny proces mumifikacji, jak ten stosowany przez rdzennych mieszkańców Australii czy niektórych mieszkańców Nowej Gwinei.

Do najbardziej znanych stanowisk należy jaskinia Zengpiyan w północno-wschodnim Guangxi w Chinach, gdzie odkryto 26 przedneolitycznych pochówków w pozycjach zgiętych lub kucających oraz kopiec z Huiyaotian, również w Guangxi, gdzie znaleziono 169 pochówków, gdzie wiele ciał było zgiętych lub kucających. Na stanowisku Con Co Ngua w północnym Wietnamie odkryto 267 pochówków, z których zdecydowana większość była w pozycji kucającej. W Gua Harimau w południowej Sumatrze natrafiono na przedneolityczne pochówki zgięte, a także późniejsze pochówki z neolitu i epoki żelaza. Zdecydowana większość ciał w starszych pochówkach była starannie ułożona, czasami z kamieniami położonymi na ciele, co sugeruje złożone rytuały pogrzebowe.

Badania wykazują, że mumie te pochodzą sprzed 12 tysięcy lat. To zdecydowanie wcześniej, niż mumie z innych miejsc, np. z Chinchorro w północnym Chile, datowane na około 7 tysięcy lat temu oraz najbardziej znane mumie ze starożytnego Egiptu mające około 4,5 tysiąca lat.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences”, objęło 54 pochówki z 11 stanowisk archeologicznych. Jak podkreślają naukowcy, to nowoczesne metody badań, takie jak dyfrakcja rentgenowska i spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera, pozwoliły zbadać zmiany chemiczne i strukturalne szczątków kostnych, potwierdzając rozległą ekspozycję na ciepło charakterystyczną dla suszenia w dymie.

Odkrycia te wskazują, że złożona mumifikacja nie rozpoczęła się w Ameryce lub Egipcie, lecz w Azji Południowo-Wschodniej.

