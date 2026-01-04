Drugi taki obiekt w Polsce. Gocka zapinka znaleziona pod Grudziądzem

Emaliowana fibula – zapinka służąca do spinana odzienia została odnaleziona przez członków Grudziądzkiego Stowarzyszenia Twierdza. Zapinkę znaleziono podczas poszukiwań wykrywaczem metalu.

Drugi taki skarb w Polsce

Znaleziona fibula to drugi taki przedmiot znaleziony jak dotąd w Polsce. Fibula to ozdobna zapinka do spinania szat. Ten egzemplarz pochodzi najprawdopodobniej z I-II n.e. Ma formę tarczki o średnicy około 3 centymetrów, z centralnym guzkiem. Przedmiot pokrywa wielokolorowa emalia: biała, niebieska i otaczająca guzek czerwona. Całość otoczona jest przez dwanaście wypustek. Druga podobna fibula nieco różniła się od tej: miała między innymi osiem wypustek. Odkryto ją w grobie dziecka na cmentarzysku w Babim Dole-Borczu w powiecie kartuskim (znajduje się tam cmentarzysko kurhanowe z kręgami kamiennymi).

Obok fibuli znaleziono jeszcze inne zapinki, paciorki i pierścionek. Tego typu kolorowe precjoza były prawdopodobnie własnością dziewczynek z kręgu kultury wielbarskiej, związanej z Gotami. Przedmioty tego typu nie były wytwarzane na miejscu. Produkowano je w Galii i Recji, czyli odległych prowincjach Imperium Rzymskiego, między końcem I wieku a połową II wieku. Ich znalezienie na terenie Polski świadczy o intensywnych kontaktach handlowych ówczesnych mieszkańców terenów dzisiejszej Polski z południem Europy. Precjoza miały służyć jako ozdoba, ale mogły również pełnić rolę amuletu.

Zabytki zostały znalezione w miejscu, gdzie być może znajdowała się gocka osada (Goci przybyli na tereny ze Skandynawii). Wcześniej znaleziono w pobliżu wiele innych przedmiotów świadczących o stałym osadnictwie.

„Oprócz emaliowanej zapinki, w niedalekiej odległości, w wyniku wcześniejszych poszukiwań stowarzyszenia, odnalezione zostały takie przedmioty jak: fibule różnego rodzaju, ceramika rzymska, łyżeczka kosmetyczna, grot scytyjski, fragmenty zawieszek od pasa, ostroga, ozdoba do włosów, moneta krzyżacka. Te znaleziska nasuwają sugestie o wielokulturowości tego terenu i zamieszkałych na nich ludów. Dodatkowo grot scytyjski może sugerować wrogie najazdy ze względu na dużą atrakcyjność i bogactwo terenu, tym bardziej, że jest zlokalizowane blisko szlaku bursztynowego” – pisze Marta Wajszczak na portalu www.zwiadowcahistorii.pl

Wszystkie odnalezione przedmioty zostały zabezpieczone oraz zgłoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po konserwacji będzie można je oglądać w Muzeum w Bydgoszczy.

Czytaj też:

Unikatowe znalezisko. Świątynia ku czci Ra znaleziona w EgipcieCzytaj też:

Szwedzki skarb na Bałtyku. Mało kto docenia tę wysepkęCzytaj też:

Bardzo nietypowe znalezisko. Mało kto kojarzy takie rzymskie nakrycie głowy