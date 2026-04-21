Badania DNA ujawniają tragiczną historię podwójnego pochówku

Mająca 1500 lat historia podwójnego pochówku z Cherington można uznać za wzruszające świadectwo miłości, oddania i żałoby po stracie bliskich.

Ponadczasowa miłość

Analizy genetyczne przeprowadzone przez Instytut Francisa Cricka rozwiały jedną z największych zagadek archeologii anglosaskiej. Młody chłopiec i nastoletnia dziewczyna pochowani razem w Cherington (w hrabstwie Gloucestershire) okazali się rodzeństwem. Zmarli niemal jednocześnie w VI wieku na skutek gwałtownej choroby zakaźnej. Prawdopodobnie zarazili się tą samą infekcją.

Pochówek odkryto podczas trzeciej kampanii wykopaliskowej realizowanej przez grupę Time Team we współpracy z Operation Nightingale i Cotswold Archaeology. Już w 2016 roku lokalny pasjonat pracujący z wykrywaczem metali znalazł anglosaski miecz, co zapoczątkowało badania wykopaliskowe w tym miejscu, licząc na odnalezienie „książęcego grobu”. W lipcu 2024 roku zespół natrafił na drugi miecz, a we wrześniu na niezwykły pochówek.

Chłopiec w wieku 8-9 lat został złożony do grobu mają w rękach pełnowymiarowy miecz. Obok niego leżały dwie włócznie, tarcza i kawałki szkła. Nieco wyżej od chłopca, z twarzą zwróconą w jego stronę, spoczywała nastolatka. Pozycja sugerowała jakby miała troszczyć się, czuwać nad dzieckiem – jak starsza siostra nad młodszym bratem. Osteoarcheolog Jacqueline McKinley, która badała grobowiec, przekazała: „Kiedy wcześniej widziałam podwójne pochówki, osoby leżały obok siebie. Tutaj dziewczyna została odwrócona na bok, była jakby podparta, by patrzeć na chłopca. To wyglądało jak scena z życia – starsza siostra opiekująca się chorym bratem. Najprawdopodobniej zaraziła się od niego tą samą infekcją”.

Podwójne pochówki na cmentarzach anglosaskich są rzadkie, a potwierdzone pokrewieństwo i jednoczesna śmierć to bardzo wyjątkowy przypadek. Kiedyś znalezienie takich pochówków rodziło wiele domysłów. Dziś badania genetyczne pozwalają poznać prawdę oraz zrozumieć, jaka rodzinna tragedia wiąże się z takim pogrzebem.

Wyniki DNA potwierdzają nie tylko pokrewieństwo, ale również to, że oboje, chłopiec i dziewczyna, zmarli w krótkim odstępie czasu. Archeolodzy wskazują, że przyczyną była szybko rozprzestrzeniająca się choroba zakaźna. Niewykluczone, że nastolatka zaraziła się od chorującego wcześniej brata, gdy opiekowała się nim. Być może właśnie dlatego rodzeństwo zostało pochowane w taki sposób.

Odkrycie daje nowe informacje o stosunkach rodzinnych i praktykach pogrzebowych, jakie panowały w Anglii około 1500 lat temu i jest zarazem kolejnym dowodem na ich ogromną różnorodność.

