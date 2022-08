Elvis Presley. Kilka faktów o legendzie rocka, które mogą zaskoczyć

Elvis Presley, nazywany „królem Rock and Rolla”, urodził się 8 stycznia 1935 roku. Był jednym z najważniejszych amerykańskich twórców, którego muzyka miała wpływ na setki kolejnych wykonawców. Prowokował nie tylko na scenie, ale także w życiu prywatnym. Każdy jego ruch śledziły tysiące fanów. Oto kilka ciekawostek z życia Elvisa.

1. Elvis Presley miał brata bliźniaka

Elvis Presley urodził się 8 stycznia 1935 roku w East Tupelo w stanie Missisipi. Presley przyszedł na świat 35 minut po swoim bracie bliźniaku, który niestety urodził się martwy. Dziecko zostało pochowane następnego dnia na pobliskim cmentarzu Priceville.

Elvis wiele razy wspominał swojego brata, którego nigdy nie poznał. Sam dorastał w biednej rodzinie. Jego ojciec spędził też rok w więzieniu za sfałszowanie czeku na kwotę 4 dolarów. W 1948 roku Presleyowie przeprowadzili się do Memphis. Tam Elvis uczęszczał do Humes High School. Maturę zdał w 1953 roku, a rok później nagrał swój pierwszy utwór „That's All Right”.

2. Presley kupił „Graceland” mając 22 lata

W 1957 roku Elvis Presley kupił posiadłość w Memphis „Graceland” za kwotę 102 tysiący dolarów. Przez kolejne dwie dekady w tym właśnie domu mieszkał, tworzył i… balował. „Graceland” słynęło z hucznych zabaw. Nazwa „Graceland” pochodzi od imienia Grace – córki pierwszych właścicieli posiadłości. Artysta na przestrzeni lat dokonał wielu zmian w posiadłości. W środku znajduje się m.in. wodospad oraz kort do racquetballa. Od czasu śmierci Presleya, jego była żona, Priscilla Presley (byli małżeństwem w latach 1967-1973) zdecydowała o otwarciu domu dla zwiedzających. Obecnie jest to Narodowy Pomnik Historyczny USA.

3. Tom Parker

Tom Parker, menadżer Elvisa Presleya, to tak naprawdę Andreas Cornelis van Kuijk urodzony Holandii w 1909 roku. Wyemigrował on nielegalnie do Ameryki jako młody człowiek. W USA „przemienił się” w Toma Parkera. O jego pochodzeniu nie wiedziano zbyt dużo przez wiele lat. Dopiero wraz ze wzrostem popularności Elvisa, ludzie zainteresowali się, kim jest jego charakterystyczny menager.

Zanim poznał Elvisa, Parker przez wiele lat parał się różnymi zajęciami. Był m.in. akwizytorem podczas wędrownych cyrków, łapaczem psów, a następnie kierował karierą kilku śpiewaków muzyki country. W 1948 roku „załatwił” sobie tytuł pułkownika i od tamtej pory nalegał, aby tak go nazywano.

W 1955 roku pomógł Elvisowi podpisać kontrakt z wytwórnią Sun Records, a rok później został jego menagerem. To, że Elvis Presley stał się tak wielką gwiazdą sceny, było w sporej mierze zasługą właśnie Toma Parkera. Niektórzy zarzucali mu jednak, że ogranicza swojego „podopiecznego” oraz inkasuje zbyt duże prowizje od każdego sukcesu Elvisa. Sprawa Parkera i jego wpływu na Elvisa Presleya do dziś pozostaje nie całkiem jasna.

4. Szeregowiec Presley

W grudniu 1957 roku Elvis Presley, wtedy już bardzo znana postać, został powołany do odbycia służby w armii amerykańskiej. Po otrzymaniu krótkiego odroczenia, aby mógł zakończyć produkcję filmu „Król Kreol”, Presley wstąpił do armii 24 marca 1958 roku. Został przydzielony do 2. Dywizji Pancernej. Przeszedł podstawowe szkolenie w Fort Hood w Teksasie. W jego trakcie otrzymał tylko krótki urlop, aby odwiedzić swoją umierającą matkę (Gladys Presley zmarła w wieku 46 lat, 14 sierpnia 1958 roku).

We wrześniu 1958 roku Presley został przeniesiony do 3. Dywizji Pancernej stacjonującej we Friedbergu w Niemczech Zachodnich. Podczas pobytu w Niemczech mieszkał poza bazą z ojcem i babcią. W tamtym czasie Elvis poznał Priscillę Beaulieu, córkę kapitana amerykańskich sił powietrznych, która po latach (w 1967 roku) została jego żoną.

5. Elvis nigdy nie występował poza Ameryką Północną

Za wyjątkiem kilku koncertów, które dał w Kanadzie, Presley nigdy nie występował poza Stanami Zjednoczonymi. Niektórzy sugerowali, że winę ponosi za to jego menager, Tom Parker, który odrzucał lukratywne oferty obawiając się, że nie zostanie wpuszczony z powrotem do USA, jeśli wyjedzie za granicę (Parker miał być nielegalnym imigrantem).

6. Deprawacja?

Elvis Presley słynął z prowokującego zachowania na scenie. Nie wszystkim się to podobało. Po występie Elvisa w programie „The Ed Sullivan Show” (wrzesień 1956), który obejrzało 60 milionów ludzi, w Nashville i St. Louis doszło nawet do spalenia kukły Elvisa Presleya. Tłum był oburzony jego zachowaniem. Pojawiły się postulaty, że Elvisa należy… filmować jedynie od pasa w górę.

7. Prezydencki statek

W 1964 roku Elvis Presley za 55 tysięcy dolarów kupił 165-metrowy statek, który w latach 1936-1945 służył prezydentowi Franklinowi D. Rooseveltowi. Po śmierci prezydenta w 1945 roku miał on wielu właścicieli, aż trafił do Presleya, który wkrótce przekazał go na rzecz szpitala dziecięcego, który z kolei sprzedał statek, aby uzyskać środki na leczenie dzieci. Po 1980 roku statek udostępniono zwiedzającym.

Przekazanie statku było jedną z wielu darowizn, jakie Presley przekazał. Chętnie przekazywał pieniądze, biżuterię, a nawet samochody na rzecz potrzebujących. Dawał także darmowe koncerty, w czasie których zbierano datki. Podczas jednego z takich występów, zebrano pieniądze na ukończenie pomnika w Pearl Harbor na Hawajach, który upamiętniał żołnierzy, którzy stracili życie w czasie ataku Japonii na USA 7 grudnia 1941 roku.

