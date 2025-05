Czy grożono Trumpowi śmiercią? Co oznacza dla Amerykanów "86"?

"Fajna formacja muszelek podczas spaceru na plaży" – napisał były szef FBI na Instagramie. Zdjęcie przedstawiało muszle ułożone w kształt liczb 86 i 47. Dla zwolenników Donalda Trumpa, liczba 86 rozumiana w slangu oznacza wezwanie do pozbycia się lub zabicia kogoś. Natomiast 47 miałoby oznaczać 47. prezydenta USA, czyli właśnie Donalda Trumpa. Comey usunął post i tłumaczył, że muszle nie miały "politycznego przesłania". "Nie zdawałem sobie sprawy, że niektórzy ludzie wiążą te liczby z przemocą" – przekonywał. Dodał, że jest przeciwny przemocy w "jakiejkolwiek formie".

Zapewnienia Comey'a nie przekonały jednak Donalda Trumpa, który w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że "nawet dziecko wie, co to znaczy". – To oznacza zabójstwo i zostało to powiedziane głośno i wyraźnie – stwierdził Trump w piątkowym wywiadzie. Zdaniem prezydenta Comey "wiedział dokładnie, co robi". Jak dodał, były szef FBI "nie jest zbyt kompetentny, ale wystarczająco kompetentny, by widzieć, co to znaczy".

Termin "86" jest elementem amerykańskiego slangu. Oznacza zazwyczaj pozbycie się kogoś lub odmowę wykonania usługi. I choć jego dokładne pochodzenie jest niejasne, jego użycie sięga lat 30. XX wieku.

Co oznacza "86"?

Według słownika internetowego Merriam-Webster, liczba "86" oznacza "wyrzucić kogoś, pozbyć się lub odmówić mu usługi". Choć nie jest to potwierdzone, słownik wskazuje, że prawdopodobnie jest to rym do słowa „nix”.

Autorzy hasła w tym słowniku zauważają, że slangowe określenie pochodzi z lat 30. XX wieku, kiedy to barmani używali "86" jako określenia na coś wyprzedanego. "Kiedy barman mówi, że sałatka z tuńczyka »kosztuje osiemdziesiąt sześć«, ma na myśli, że już jej nie ma" – pisał New York Herald Tribune w 1941 roku.

Zdarzało się, że kucharze umieszczali w menu przy niektórych daniach liczbę "86", aby dać kelnerom znać, że nie powinni już przyjmować zamówień na to danie.

W latach 50. XX wieku "86" zyskało nowe znaczenie. Oznaczało wyrzucanie awanturujących się klientów z lokalu. Znawcy amerykańskiego slangu wskazują tu m.in. na biografię aktora Johna Barrymore'a, który był rzekomo znany jako "86", czyli, jak powiedzielibyśmy to w Polsce: "tego pana nie obsługujemy".

Liczba "86" kojarzona jest także ze słowem "zabić", "pozbyć się kogoś". Takie znaczenie tej liczbie nadawano w niektórych filmach z lat 70. i 80.

Jak jeszcze tłumaczy się genezę "86"? Niektórzy piszą, że barmani z nowojorskiego baru Chumley's przy Bedford St. ostrzegali w ten sposób klientów przed nalotami policji w czasie prohibicji. Hasło "86" informowało, aby klienci zostali wyprowadzeni przez drzwi od strony Bedford St. 86, aby policja ich nie zatrzymała.

