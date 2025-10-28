Pamięć białego człowieka

„Historyczne Bitwy” wydawnictwa Bellona od dawna zaliczam do swoich ulubionych serii wydawniczych, ale – przyznaję – sięgam po nią coraz rzadziej. Seria ma bowiem ten sam naturalny problem, co np. magazyny dla miłośników militariów, które w kolejnych numerach muszą brnąć w coraz mniej ciekawe sprawy, bo wszystkie ciekawe opisały już dawno (od jednego z takich magazynów odpadłem, gdy okładkowym materiałem uczynił dzieje plutonu samochodów pancernych holenderskich sił kolonialnych na Jawie w latach 20. i 30. XX w. – zresztą napisanym bardzo solidnie, z imponującą wiedzą, kto kiedy kierował którym z samochodów i w jakich okresach je serwisowano). Po prostu: „Historyczne Bitwy” ukazują się od tylu lat, że ważnych i znaczących bitew do opisania już brakuje.