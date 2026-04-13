Kosmiczny QUIZ. Na te pytania trzeba znać odpowiedzi!

Po prawie pół wieku ludzkość wraca w okolice Księżyca. Ma to być wstęp do kolejnego lądowania na Srebrnym Globie, a później do stworzenia stałej bazy kosmicznej w okolicy Księżyca. Czy i kiedy to się uda? Ostatnia misja, Artemis 2, zakończona sukcesem, pokazuje, że może nastąpi to w całkiem niedalekiej przyszłości.

QUIZ: Misje księżycowe. Poradzisz sobie z wyzwaniem?

Więcej:

Artemis 2

Program Artemis to program eksploracji Księżyca realizowany przez amerykańską Narodową Agencję Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) ustanowiony w 2017 roku. Jego celem jest lądowanie człowieka na Księżycu po raz pierwszy od czasu misji Apollo 17 z 1972 roku, a w dłuższej perspektywie utworzenie trwałej bazy na powierzchni Księżyca. Program ten ma również stanowić kluczowy etap przygotowań do przyszłych załogowych misji na Marsa.

NASA oraz jej europejscy partnerzy i naukowcy z całego świata (także z Polski) zaplanowali misje od misji Artemis 1 do misji Artemis 4, jednocześnie planując także kolejne etapy programu w zależności od powodzenia poprzednich misji. Każda z misji koncentruje się na starcie rakiety Space Launch System wynoszącej w przestrzeń kosmiczną statek kosmiczny Orion.

Pierwszy start kapsuły Orion na rakiecie Space Launch System planowano na 2016 rok, jednak misja była niedofinansowana i przez to opóźniona. Ostatecznie bezzałogowa misja Artemis I została zrealizowana dopiero 16 listopada 2022 roku. Misja załogowa Artemis II wystartowała natomiast w nocy z 1 na 2 kwietnia o 00:35 czasu polskiego.

Astronauci biorący udział w misji Artemis II to: dowódca Reid Wiseman, pilot Victor Glover, Christina Koch oraz Jeremy Hansen.

Czytaj też:

Czytaj więcej:

Czytaj też:

