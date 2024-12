Najwspanialsze dzieła europejskiego malarstwa. Boże Narodzenie w sztuce

Spośród przebogatej kolekcji malarstwa europejskiego, gdzie tematyką jest narodzenie Jezusa oraz święta Bożego Narodzenia wybraliśmy kilkanaście wyjątkowych obrazów, które pięknie ilustrują przyjście na świat naszego Zbawiciela oraz przeżywanie Świąt.

Boże Narodzenie w sztuce europejskiej (XIII-XVII wiek)

Giotto (1266-1337)

Giotto di Bondone, a właściwie Angiolo di Bondone urodził się we Florencji. Był autorem bardzo licznych dzieł, z których wiele zachowało się do naszych czasów. Stworzył m.in. freski w kaplicy Scrovegnich w Padwie, w kościele Santa Croce we Florencji i w bazylice św. Franciszka w Asyżu. Mówiono o nim, że „sztukę malarską zamienił z greckiej w łacińską i uczynił ją nowoczesną; jego dzieło było doskonalsze niż czyjekolwiek gdziekolwiek indziej”.

Robert Campin (1380-1444)

Malarz flamandzki zwany również Mistrzem z Flémalle lub Mistrzem Tryptyku de Mérode. Jako jeden z pierwszych twórców umieszczał na swoich obrazach sceny rodzajowe. Obok scen religijnych, pojawiały się tam widoki na wnętrza domów, sceny codziennych zajęć.

Fra Filippp Lippi (1406-1469)

Malarz włoski, działał głównie we Florencji, był mnichem, należał do zakonu karmelitów.

Fra Diamante (1430-1498)

Włoski malarz, pracował we Florencji. Był współpracownikiem Fra Lippiego. Wspólnie przyozdabiali freskami m.in. katedrę w Prato.

Hugo van der Goes (1440-1482)

Był malarzem niderlandzkim. Uchodzi za najwybitniejszego twórcę drugiej generacji tzw. prymitywistów niderlandzkich. Inspirował się m.in. twórczością Jana van Eycka.

Hieronim Bosch (1450-1516)

Hieronim Bosch, a właściwue Jheronimus Bosch był malarzem i rysownikiem wywodzącym się z Niderlandów. Był jednym z najbardziej niezwykłych twórców późnego średniowiecza i początku renesansu. Jego dzieła są pełne symboliki i ukrytych znaczeń. To najbardziej znanych należy tryptyk „Ogród rozkoszy ziemskich” oraz „Sąd Ostateczny”,

Cosimo Rosselli (1439-1507)

Był włoskim malarzem pochodzącym z Florencji. Pracował m.in. przy dekorowaniu Kaplicy Sykstyńskiej.

Lorenzo Lotto (1480-1556)

Urodził się w Wenecji. Dekorował m.in. apartamenty papieża Juliusza II w Pałacu Watykańskim. Freski nie zachowały się jednak do naszych czasów, gdyż zostały później zastąpione malowidłami Rafaela. Pod koniec życia wstąpił do klasztoru Santa Casa.

Agnolo Bronzino (1503-1572)

Włoski malarz. Pracował dla księcia Urbino Francesco I Marii della Rovere, a później dla Medyceuszy we Florencji. Malował portrety, obrazy religijne, freski oraz projektował gobeliny.

Caravaggio (1571-1610)

Michelangelo Merisi da Caravaggio – włoski malarz, był swoistym rewolucjonistą. W swoich dziełach zrezygnował z ukazywania idealnego ludzkiego ciała i „dopracowanych” póz. Wprowadził też ostry światłocień.

Gerard von Honthorst (1592-1656)

Malarz holenderski, inspirował się twórczością Caravaggia. Bardzo chętnie malował nokturny, czyli krajobrazy nocne, dzięki czemu mógł lepiej zastosować na obrazach światłocienie.

Charles Le Brun (1619-1690)

Charles Le Brun był malarzem francuskim, współtwórcą stylu Ludwika XIV. Od 1638 roku był malarzem nadwornym króla. Według jego projektu powstały m.in. Galeria Zwierciadlana, salony Wojny i Pokoju oraz Schody Ambasadorów w Wersalu. Ozdobił także Galerię Herkulesa w hôtelu Lambert.

Tommaso di Stefano Lunetti (1495-1564)

Włoski malarz, uczeń Lorenza di Credi. Inspirował się twórczością swojego mistrza oraz innego twórcy, Fra Bartolommeo.