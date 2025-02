QUIZ: Czy Kopernik był Polakiem? Fakty i mity o największym astronomie

Niemcy od dawna chcieliby sobie „przywłaszczyć” Mikołaja Kopernika, podobnie jak Francuzi Marię Skłodowską-Curie czy Białorusini Tadeusza Kościuszkę. A jednak każde z nich było Polakiem i polskim bohaterem.

Mikołaj Kopernik faktycznie mówił na co dzień po niemiecku, ale język polski także znał, a przede wszystkim był poddanym polskiego króla. Choć trudno przykładać dzisiejszą definicję „narodu” i „narodowości” do czasów średniowiecza czy renesansu, to mimo wszystko możemy stwierdzić, że Kopernik był Polakiem, a jego dokonania i życie to nasze polskie dziedzictwo, choć bez wątpienia astronom przysłużył się całemu światu i całej ludzkości.

Mikołaj Kopernik to człowiek, który zrewolucjonizował naukę i powszechne myślenie o wszechświecie. Biografia Kopernika to jednak znacznie więcej, niż tylko astronomia.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Jego ojcem był Mikołaj, a matką Barbara z domu Watzenrod. Mikołaj miał brata i dwie siostry. Rodzina Koperników pochodziła prawdopodobnie z Krakowa. Ojciec przyszłego astronoma był znaczącym kupcem krakowskim, który około 1458 roku przeniósł się do Torunia i tam założył rodzinę.

Nietypowe połączenie

Układ podwójny VFTS 352 znajduje się 160 tysięcy lat świetlnych od Ziemi w Mgławicy Tarantula w Wielkim Obłoku Magellana, która jest znana jako miejsce narodzin wielu nowych gwiazd. Układ ten wybija się na tle innych swą nietypową, podwójną strukturą.

VFTS 352 to układ, który składa się z dwóch gwiazd, które okrążają się nawzajem w nieco ponad 24 godziny. Środki obydwu gwiazd znajdują się w odległości 12 milionów kilometrów od siebie, co jest w skali kosmosu odległością tak niewielką, że powierzchnie obydwu ciał niebieskich faktycznie stykają się. Gwiazdy współdzielą około 30 procent swojej materii.

VFTS 352 to najbardziej masywny spośród wszystkich znanych układów podwójnych, o łącznej masie 57 mas Słońca.

To, co w tym układzie jednak najbardziej wyjątkowe to fakt, że obie gwiazdy mają zbliżone rozmiary – inaczej niż w przypadku innych układów podwójnych, zwanych wampirycznymi, kiedy mniejsza gwiazda „wysysa” materię ze swej większej towarzyszki.

