Skąd wzięła się nazwa "Stany Zjednoczone"? To wciąż nie do końca jasne

Nazwa „Stany Zjednoczone” pojawiała się początkowo tylko gdzieniegdzie, w niektórych dokumentach i pismach, i była stosowana jednocześnie z innymi określeniami. Nie wiadomo, kto ją wymyślił.

Zjednoczone Kolonie i Zjednoczone Stany

Zanim Kongres przyjął nazwę Stany Zjednoczone Ameryki (United States of America), najczęściej na mające powstać wkrótce państwo, używano określenia Zjednoczone Kolonie (United Colonies). Od początku lat 70. XVIII wieku coraz częściej jednak zwracano uwagę, że należy porzucić słowo „kolonie” i podkreślać, że chodzi o konfederację samodzielnych państw, a nie bytów zależnych od metropolii.

Pierwszy raz nazwa „United States of America” pojawiła się w liście z 2 stycznia 1776 roku, napisanym przez Stephena Moylana, ówczesnego sekretarza generała George’a Washingtona. List skierowany był do Josepha Reeda.

Użycie tej formuły sugeruje, że pomysł nazwy krążył już wcześniej w piśmiennictwie wojskowym i dyplomatycznym. W publicznym „obiegu” po raz pierwszy zanotowano jej użycie natomiast w kwietniu 1776 roku. Pojawiła się ona w anonimowym eseju opublikowanym w gazecie „The Virginia Gazette” w Williamsburgu. Można bez większych zastrzeżeń przyjąć, że określenie „United States of America”, czyli USA, przypadła do gustu mieszkańcom byłych brytyjskich kolonii i dobrze oddawała ducha, w którym miało rozwijać się nowe państwo.

I tak, określenie Stany Zjednoczone Ameryki pojawiło się w Deklaracji Niepodległości (4 lipca 1776), gdzie Thomas Jefferson umieścił nagłówek: „A Declaration of the Representatives of the UNITED STATES OF AMERICA…”.

Formalnie nazwę tę przyjął drugi Kongres Kontynentalny w dniu 9 września 1776 roku. Delegaci przyjęli rezolucję, w której nakazano, aby we wszystkich dokumentach, w których używano „United Colonies”, pisano od tamtej pory „United States”. Od tego momentu nazwa zyskała status oficjalnej i przetrwała jako do dziś obowiązujący w państwie.

Konstytucja przyjęta w 1787 roku ostatecznie nazwę ratyfikowała.

