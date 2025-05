Cud inżynierii. Najstarsza droga Europy

Pośród ruin starożytnych pałaców i świątyń Krety kryje się bardzo niezwykły, a zarazem niedoceniany cud cywilizacji minojskiej – najstarsza znana droga w Europie. Droga Minojska była kiedyś ścieżką łączącą ważne ośrodki miejskie starożytnej Krety. Dziś to niezwykle imponujący przykład zaawansowanej inżynierii.

Cywilizacja Minojska

Cywilizacja minojska, rozwijająca się od około 3000 do 1400 roku p.n.e., uważana jest za pierwszą wysoko rozwiniętą kulturę Europy. Jej wpływy obejmowały całe Morze Egejskie, a stolica w Knossos była zarówno centrum politycznym, jak i religijnym. Minojczycy pozostawili po sobie dziedzictwo w postaci kunsztownej ceramiki, architektury pałacowej oraz pisma linearnego A – jednego z najstarszych systemów pisma w Europie.

Jednak to nie tylko ich sztuka zasługuje na uwagę. Równie imponująca była minojska infrastruktura – w tym sieć dróg, z których najważniejszą była właśnie Droga Minojska.

Droga Minojska została zbudowana około 1600–1500 roku p.n.e. Miała około 50 kilometrów długości i łączyła Knossos z Gortyną oraz portowym miastem Lebena. Była wykorzystywana do celów handlowych, administracyjnych oraz militarnych.

To, co wyróżnia tę drogę spośród innych starożytnych traktów, to jej zaawansowana konstrukcja. Droga zbudowana została z kilku warstw: fundament drogi stanowiła warstwa 20-centymetrowych bloków piaskowca, ściśle dopasowanych i połączonych zaprawą gliniano-gipsową. Warstwę wierzchnią stanowiły bazaltowe płyty odporne na ścieranie, które zapewniały równą powierzchnię. Drogę wyposażono też w system drenażu. Po jej bokach umieszczono odpływy odprowadzające wodę, co zapobiegało erozji i powstawaniu kałuż. Ponadto po bokach drogi wyodrębniono strefy dla pieszych i zwierząt.

Ta technologia okazała się – niemal dosłownie – niezniszczalna. Wiele fragmentów Drogi Minojskiej można oglądać do dzisiaj w różnych częściach Krety.

Droga Minojska nie była jedynie ciągiem komunikacyjnym. Pełniła tez funkcje religijne.Według legendy, właśnie tą trasą przeszedł mityczny król Minos, aby spotkać się z Zeusem w świętej jaskini Dikteon Andron.

Droga Minojska to najstarsza znana utwardzona droga Europy, która powstała znacznie wcześniej, niż dużo lepiej znane drogi rzymskie.

