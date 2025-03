Tragedia i szczęście Pompejów. Odkryto kolejny skarb

Pompeje, Herkanulum i Stabie zostały zniszczone przez wybuch Wezuwiusza 24 sierpnia 79 roku n.e. Był to jeden z największych kataklizmów w czasach starożytnych. Paradoksem jest jednak, że właśnie z racji tego, że miasta te przykryła duża warstwa popiołu, a z czasem pamięć o nich zanikła, tak wiele zabytków, zwłaszcza w Pompejach, przetrwało w nietkniętym stanie do współczesności. Duża część miasta do dziś nie została jeszcze odkopana, a więc archeolodzy jeszcze nie raz trafią pewnie na wyjątkowy zabytek.

Dla Dionizosa

Nie inaczej było w ostatnich dniach. Kilka dni temu naukowcy prowadzący badania w Pompejach ogłosili, że odkryli znacznej wielkości malowidło naścienne przedstawiające sceny ukazujące uroczystości ku czci Dionizosa.

Ta megalografia (malarstwo monumentalne) znaleziona została w dużej sali bankietowej na stanowisku archeologicznym nazwanym Casa del Tiaso (nazwa od do procesji dionizyjskiej, gr. thiasus) w centrum Pompejów. Malowidło pokrywa trzy ściany pomieszczenia; czwarta strona otwarta jest na ogród.

Malowidło znajduje się w bardzo dobrym stanie. Przedstawia procesję ku czci boga Dionizosa, w której idą mityczne stworzenia, tj. satyry, a także bachantki. Ukazane zostały sceny tańca, polowania oraz picia wina, z którym Dionizos był utożsamiany. Nietypowym szczegółem jest to, że wszystkie postaci zostały namalowane jako stojące na postumentach, jak gdyby były posągami, choć ich ruchy zdradzają, że mają być „żywymi” stworzeniami.

Obraz pochodzi z I wieku p.n.e. i został wykonany około sto lat przed katastrofą, jaka spotkała Pompeje. To jedno z najważniejszych odkryć w tym mieście, jakiego kiedykolwiek dokonano. „Za sto lat, dzień odkrycia tych malowideł będzie uznany za moment historyczny” – przekazał włoski minister kultury Alessandro Giuli w komunikacie prasowym opublikowanym przez Park Archeologiczny w Pompejach. „Wraz z inną megalografią znalezioną kiedyś w Willi Misteriów, malowidło z Casa del Tiaso, stanowi wyjątkowy dokument historyczny” – dodał minister.

Nowo odkryta scena dionizyjska zostanie niedługo udostępniona zwiedzającym.

Ostatnie wykopaliska przyniosły ponadto inne fascynujące znaleziska. Jest to np. kilka domów z atrium z zachowanymi fryzami oraz 50 różnych pomieszczeń znajdujących się na obszarze 1500 metrów kwadratowych.

