Tajne przejście z rysunków Leonarda da Vinci odnalezione

Jak się okazuje, szkice Leonarda da Vinci wciąż pozwalają badaczom odkrywać kolejne tajemnice.

Tunel pod mediolańskim zamkiem

Leonardo da Vinci na jednym ze swoich szkiców ukazujących zamek w Mediolanie (Castello Sforzesco) narysował tunel ukryty pod twierdzą Sforzów. Przez wiele lat trudno było stwierdzić, czy takie przejście faktycznie istnieje. Badacze z Politechniki w Mediolanie, dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod i urządzeń, udowodnili, że Leonardo nie kłamał.

Badacze przy pomocy radaru i skanerów laserowych odkryli, że tuż pod powierzchnią mediolańskiego zamku faktycznie znajduje się przejście, a nawet cała sieć przejść. Być może jeden z tuneli łączy zamek z pobliską bazyliką.

Pierwszy zamek Sforzów został wybudowany w połowie XIV wieku, lecz uległ zniszczeniu niespełna sto lat później. W 1450 roku książę Franciszek I Sforza nakazał rozpoczęcie budowy drugiego zamku na ruinach poprzedniego. Budowę kontynuował jego syn Ludwik Sforza zwany Maurem. Ludwik zatrudnił do budowy oraz ozdabiania zamku kilku artystów, w tym Leonarda da Vinci, Donato Bramante i Bernardino Zenale. Leonardo zajmował się malowaniem fresków m.in. w sali zwanej Sala della Asse. W tym czasie da Vinci dokumentował również tajne przejścia zbudowane w celach wojskowych pod zewnętrznym murem zamku. Tunel prowadzący do świątyni kazał zbudować prawdopodobnie Ludwik Sforza, aby mógł swobodnie, z dala od wzroku ciekawskich osób, przechodzić z zamku do bazyliki Santa Maria delle Grazie, gdzie pochowano jego żonę (Beatrycze, księżniczka pochodząca z Ferrary, zmarła w 1491 roku podczas porodu). Tunel mógł służyć także jako droga ucieczki podczas oblężenia zamku.

Nowo znalezione przejście było od dawna przedmiotem legend oraz różnych spekulacji. W końcu udało się poznać nurtującą historyków tajemnicę.

Obecnie celem naukowców jest stworzenie cyfrowego, trójwymiarowego obrazu zamku, który ukaże wszystkie nieznane lub zapomniane zakamarki tej średniowiecznej budowli.

