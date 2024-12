Od miesiąca w radiu. Najpopularniejsze świąteczne hity – kiedy powstały?

Te świąteczne piosenki dla wielu z nas są bliskie i wywołują wiele wspomnień. Nie ma chyba osoby, która szykując dom na święta Bożego Narodzenia, nie nuci pod nosem tych świątecznych przebojów. Kiedy powstały najsłynniejsze bożonarodzeniowe piosenki?

Cicha noc

Prawdopodobnie najbardziej znaną kolędą / piosenką świąteczną jest „Cicha Noc”. Utwór ten powstał w 1818 roku w Austrii. Skomponowany został przez Franza Grubera, który ułożył muzykę do słów Josepha Mohra. Według legendy Mohr poprosił Grubera o pomoc w Wigilię 1818 roku, gdyż miał gotowy wiersz, lecz brakowało mu do niego muzyki, a utwór chciał wykonać tego samego wieczoru podczas pasterki.

Białe Boże Narodzenie

„White Christmas”, czyli „Białe Boże Narodzenie” to tytuł klasycznego, świątecznego filmu z czasów złotej ery Hollywood, gdzie w głównych rolach zagrali m.in. Bing Crosby i Danny Kaye, ale przede wszystkim piosenki, która w tym właśnie filmie się pojawia.

Kompozytorem piosenki był Irving Berlin. Utwór powstał około 1938 roku. Początkowo piosenka była tylko jedną z wielu kompozycji, które Berlin przygotował, aby prezentować je podczas przedstawień na Broadwayu. Piosenka szybko jednak „wybiła się” spośród innych. W 1942 roku pojawiła się w filmie „Gospoda świąteczna”, gdzie zagrali Bing Crosby i Fred Astaire i wtedy zyskała ogromną popularność, pomimo, że zadebiutowała już rok wcześniej – Crosby wykonał ją wtedy w programie radiowym.

Jingle Bells

Piosenka „Jingle Bells” powstała w 1857 roku. Pierwotnie nosiła tytuł „One Horse Open Sleigh”. Podobno nie skomponowano jej z okazji Bożego Narodzenia, lecz z racji Święta Dziękczynienia (przypada ono zawsze na czwarty czwartek listopada). Kompozytorem utworu oraz autorem tekstu był James Lord Pierpont, wujek finansisty i bankiera J.P. Morgana.

Będę w domu na Boże Narodzenie

„I'll Be Home for Christmas” to utwór, który został napisany przez Kima Gannona i skomponowany przez Waltera Kenta w czasie drugiej wojny światowej. Utwór został napisany z perspektywy żołnierza, który tuż przed Bożym Narodzeniem znajduje się na froncie i tęskni za domem. Swoją opowieść żołnierz kończy słowami: „Będę w domu na Boże Narodzenie, nawet jeśli tylko w moich snach”.

Piosenka zyskała ogromną popularność, kiedy po raz pierwszy wykonał ją Bing Crosby. Była ona wykorzystywana przez Departament Wojny Stanów Zjednoczonych, z którego środków nagrano utwór. Piosenka miała podobno ogromny wpływ na wzrost morale amerykańskich żołnierzy. Innego jednak zdania byli brytyjscy wojskowi, którzy zakazali wykonywania utworu na terenie Wielkiej Brytanii, gdyż miała mieć przygnębiający wpływ na społeczeństwo.

Rudolf czerwononosy renifer

Opowiastka pt. „Rudolf the Red Nosed Reindeer”, czyli „Rudolf czerwononosy renifer” powstała w 1939 roku. Utwór powstał jako reklama dla domu towarowego Montgomery Ward. Jej autorem był Robert L. May, który wymyślił historię Rudolfa, który był małym i nielubianym przez kolegów reniferkiem. Historia była ponoć wzorowana na dzieciństwie Maya. Dekadę później May, razem ze swoim szwagrem, napisali do wiersza muzykę, przekształcając go w jedną z najbardziej lubianych i znanych piosenek świątecznych.

O Holy Night

O święta noc! Gwiazdy świecą jasno,

Jest to noc narodzin naszego drogiego Zbawiciela.

Świat długo tkwił w grzechu i błędzie,

Aż się pojawił On i dusza poczuła swą wartość.

Nadzieja raduje zmęczony świat,

Bo tam wschodzi nowy, wspaniały poranek.

Padnijcie na kolana! O, usłyszcie głosy aniołów!

O noc boska, o noc, w którą narodził się Chrystus.

„O Holy Night”, czyli „Święta Noc” znana jest na świecie bardziej w wersji anglojęzycznej, lecz tak naprawdę piosenka powstała we Francji jako „Minuit, Chrétiens” w 1843 roku. Twórcą utworu był Placide Cappeau. Nieco ponad dekadę później do słów melodii francuskiej John Dwight napisał słowa po angielsku. W swoich czasach piosenka miała uniwersalny, także polityczny wydźwięk. Jeden z wersów piosenki brzmiał bowiem: „Łańcuchy on złamie, bo niewolnik jest naszym bratem”. Te słowa w mocny sposób przemówiły do wielu Amerykanów. W 1906 roku „O Holy Night” po raz pierwszy pojawiała się w radiu i od tej pory przed każdym Bożym Narodzeniem słuchamy jej regularnie. Jest to piękna pieśń religijna o uniwersalnym przesłaniu.

