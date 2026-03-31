Japonia "pod ścianą". Traktat z USA zmienił w tym kraju wszystko
XIX wiek

Japonia "pod ścianą". Traktat z USA zmienił w tym kraju wszystko

Japońska drewniana tabliczka przedstawiająca Matthew Perry'ego (w środku) i wysokich rangą marynarzy
Japońska drewniana tabliczka przedstawiająca Matthew Perry'ego (w środku) i wysokich rangą marynarzy Źródło: Wikimedia Commons
31 marca 1854 roku to data przełomowa w historii Japonii. Tego dnia Japonia została, de facto, zmuszona do podpisania układu o przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi. Był to początek otwarcia Japonii na świat. Do niedawana tylko nieliczni przybysze z zewnątrz mieli wstęp do Kraju Kwitnącej Wiśni

Traktat z Kanagawy, czyli Konwencja o pokoju i przyjaźni pomiędzy Japonią a Stanami Zjednoczonymi, został podpisany w Kanagawie (obecnie Jokohama). Był to wynik trwających od kilku miesięcy nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim komodora Matthew C. Perry’ego na czele swojej floty zacumował u wybrzeży Japonii.

Wymuszony nowy początek

Od XVII wieku Japonia prowadziła politykę izolacjonizmu (sakoku), a kontakty z zagranicą były ograniczone do Holendrów i Chińczyków. Celem rządzących Japonią siogunów było przede wszystkim, jak twierdzili, ochrona tradycji i ograniczenie wpływów chrześcijaństwa. Po trzech wiekach maksymalnie ograniczonych relacji, coraz więcej krajów zachodu zaczęło zabiegać o nawiązanie stosunków z Japonią. W 1852 roku pewne kroki w tym kierunku podjęły Stany Zjednoczone. 8 lipca 1853 roku cztery amerykańskie okręty pod dowództwem komodora Matthew Perry’ego dotarły do wejścia do Zatoki Tokijskiej i zacumowały. Następnie list do prezydenta USA Millarda Fillmore’a został przekazany władzom Japonii. Przywódca USA domagał się otwarcia japońskich portów dla amerykańskich statków. Perry zapowiedział jednocześnie, że wróci wiosną 1854 roku po odpowiedź.

Mapa Japonii z 1806 roku

W lutym 1854 roku Perry powrócił do Japonii, tym razem na czele floty złożonej z ośmiu statków. Wciąż podzieleni Japończycy musieli w końcu podjąć decyzję. Obawiano się, że odmowa narazi kraj na konflikt zbrojny z USA, a na to przestarzała, w stosunku do Zachodu, armia japońska nie była gotowa. Rozpoczęto negocjacje z Amerykanami. Traktat o przyjaźni nazwany traktatem z Kanagawy, od miejsca podpisania, sygnowano 31 marca 1854 roku.

Traktat z Kanagawy

Traktat z Kanagawy dotyczył następujących postanowień:

Otwarcie dwóch portów – Shimoda i Hakodate – dla amerykańskich statków, gdzie mogły one uzupełniać zapasy wody, żywności i węgla;

Gwarancję pomocy dla rozbitków amerykańskich;

Możliwość ustanowienia amerykańskiego konsulatu w Shimodzie.

Świątynia Ryōsen w Shimoda – miejsce pobytu Amerykanów w czasie konsultacji przed podpisaniem traktatu w Kanagawie

Traktat z Kanagawy nie mówił o swobodnym handlu między Japonią i USA, ale uważa się go za pierwszy krok w kierunku otwarcia japońskich granic na świat.

Niedługo później Japonia podpisała podobne umowy z Wielką Brytanią, Rosją i Francją. W 1858 roku natomiast podpisano Traktat o przyjaźni i handlu, który umożliwił pełne relacje handlowe z Zachodem.

W samej Japonii wydarzenia, które zapoczątkowało podpisanie traktatu z Kanagawy, spowodowały liczne napięcia wewnętrze. Przeciwko, jak uważano, uległości sioguna zaczęli buntować się samurajowie i daimyō. Ostatecznie doprowadziło to do upadku siogunatu Tokugawów i powrót na tron cesarza. Wydarzenia te określa się jako restaurację Meiji

Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl