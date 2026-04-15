Staromodna starsza pani. Najzdolniejsza polska portrecistka

Ostatnie lata życia spędziła w Paryżu. Mieszkała skromnie, ubierała się jeszcze skromniej w niemodne, stare ubrania. Rozpoznawano ją z daleka, była nieodłącznym elementem swojej okolicy. Olga Boznańska potrafiła godzinami nie jeść i nie pić, i godzinami tylko pracować. Jednocześnie była mało cierpliwa – przygotowywanie gruntu pod farbę i oczekiwanie aż wszystko wyschnie było dla niej męczarnią. Ciągle w ruchu i ciągle zajęta. Jedna z największych portrecistek w dziejach malarstwa polskiego.

Życie malarki

Olga Boznańska urodziła się 15 kwietnia 1865 roku w Krakowie. Pierwsze lekcje rysunku pobierała już w wieku 6 lat (jej pierwszą nauczycielką była matka). Później jej uczyli ją m.in. Antoni Adam Piotrowski i Kazimierz Pochwalski. W 1886 roku uczyła się na prywatnych kursach malarstwa w Monachium. Tam otworzyła własną pracownię, pozostając przy tym cały czas pod opieką Józefa Brandta i Alfreda Wierusza-Kowalskiego

Od końca lat 90. XIX wieku wystawiała swoje obrazy na salonach w Monachium, Warszawie, Berlinie i Wiedniu. Zaczęła zdobywać wówczas pierwsze nagrody i stawała się coraz bardziej popularna.

„W 1898 roku przeprowadziła się do Paryża. Wtedy też została członkiem Towarzystwa Artystów Polskich »Sztuka«, a później członkiem Société Nationale des Beaux Arts. Uczyła w Académie de la Grande Chaumière. W 1912 roku na wystawie w Pittsburghu, wraz z Claude’em Monetem i Augustem Renoirem, reprezentowała Francję.

Na ukształtowanie się postawy artystycznej Boznańskiej zasadniczy wpływ wywarła wyrafinowana sztuka Jamesa McNeill Whistlera oraz swobodny sposób malowania artystów sytuujących się na pograniczu realizmu i impresjonizmu, Edouarda Maneta i Wilhelma Leibla. W okresie monachijskim wykonywała wielkoformatowe wizerunki ujmując portretowane osoby w całej postaci (»Portret chłopca w gimnazjalnym mundurku«, ok. 1890; »W oranżerii«, 1890). Określiła wówczas zakres swej palety, zawężonej do tonów ciemnych, zdominowanej przez brązy, zielenie, szarości i czerń, dla której kontrapunkt stanowiły akcenty bieli i różów. Repertuar tematyczny malarstwa Boznańskiej obejmował martwe natury i studia wnętrz, niekiedy pejzaże; domeną jej sztuki pozostawał portret”. (cyt. za Irena Kossowska, „Olga Boznańska”, culture.pl)

Ostatni raz Boznańska do Polski przyjechała w 1932 roku. Był to zarazem czas jej ostatnich sukcesów – sława Boznańskiej z czasem bowiem mijała, a ona sama żyła głównie z wynajmu swej kamienicy przy Rynku w Krakowie.

Największą sławę przyniosły Boznańskiej portrety. To człowiek był głównym tematem jej dzieł (najsłynniejszym obrazem jest „Dziewczynka z chryzantemami”). Malarka tworzyła w swojej pracowni. Choć niektórzy łączyli ją z nurtem impresjonizmu, ona sama nie uznawała swoich obrazów za impresjonistyczne. „Artystka utrwala swoją wizję, a nie świat realny (...). W obrazach Boznańskiej widać wpływ sztuki Maneta oraz Whistlera. Dzieła artystki znajdują się w wielu muzeach w Polsce, najwięcej jest ich w Krakowie”. (niezlasztuka.net).

Olga Boznańska zmarła 26 października 1940 roku w stolicy Francji. Została pochowana na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency pod Paryżem.

