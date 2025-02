Cichociemna

Była bardzo aktywna w wojnie obronnej 1939 r. Brała udział m.in. w obronie Lwowa. Do niewoli sowieckiej nie poszła, przedostała się na Pomorze, docierając do rodziny. W konspiracji była od początku, szybko trafiła do KG ZWZ-AK. Z racji szczególnych predyspozycji i znajomości języków została kurierką do Naczelnego Wodza w Londynie. Po powrocie do kraju została w konspiracji, zajmując się rozwijaniem profesjonalnych tras łączności. Była skromna – wobec kontrowersji, kto był, a kto nie był cichociemnym, uznała: „Cichociemną nie byłam, wykonałam tylko skok”.