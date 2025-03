Mówią dokumenty

Siły starego reżimu nie chcą dyskutować o bardzo niechlubnej przeszłości swych przodków, intensywnie obrzucając inwektywami i błotem polskich niepodległościowców.

Celem szczególnym są dla nich Narodowe Siły Zbrojne, którym usiłuje się przypisać wszystko, co najgorsze. Dlatego warto przypominać to, co znajduje się na ich temat w dokumentach z okresu okupacji. Dziś nie ma już wątpliwości, że to formacje komunistyczne GL-AL okazjonalnie współpracowały z Niemcami. Szczególnie haniebny akt z tego zakresu miał miejsce w Warszawie, w lutym 1944 r.