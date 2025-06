Esbek od inwigilacji Kościoła

Kościół katolicki przez niemal cały okres istnienia Polski „ludowej” był traktowany przez komunistów jako jeden z największych wrogów dla ich władzy. Z tego też względu od samego początku tworzono instytucje, które miały odpowiadać za jego inwigilację, represjonowanie oraz kontrolę. Za działania jawne odpowiadał Urząd do spraw Wyznań – instytucja wzorowana na sowieckiej Radzie do spraw Kultów Religijnych. Za tajne działania wymierzone w Kościół odpowiedzialny był aparat bezpieczeństwa, który posiadał przeznaczone do tego struktury (od 1962 r. był to już osobny Departament IV MSW). Konrad Straszewski był w tym zakresie postacią istotną, gdyż jako naczelnik, wicedyrektor, a później dyrektor pionu antykościelnego odpowiadał za programowanie i wdrażanie działań przeciwko Kościołowi katolickiemu. W bezpiece przeszedł całą ścieżkę kariery od funkcjonariusza niskiego szczebla aż do rangi podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Człowiek z polecenia

Straszewski urodził się 19 lutego 1927 r. w Czerniejewie w powiecie gnieźnieńskim. Pochodził z rodziny chłopskiej; był synem Marcina i Zofii z domu Bachmann.