Miasto unii kozacko-polskiej

Miał to być akt kończący krwawe walki na Ukrainie, których początkiem stał się bunt Bohdana Chmielnickiego w 1648 r.

Ugoda hadziacka powoływała po raz pierwszy Księstwo Ruskie złożone z trzech kresowych województw – kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego. W założeniu miał to być trzeci, po Koronie i Litwie, człon Rzeczypospolitej. Wspólni mieli być król, sejm i senat, natomiast księstwo miało dysponować własnym skarbem i aparatem urzędniczym podległym hetmanowi wojska zaporoskiego zatwierdzanemu przez króla, ale wybieranego przez Kozaków. Ich liczbę ustalono ostatecznie na 30 tys., przy czym 1 tys. miał otrzymać nobilitację od razu, a co roku kolejnych 100 miało być zaliczone do grona herbowych każdego roku.