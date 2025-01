Piwo w puszkach ma 90 lat. Skąd wziął się pomysł na "puszkowanie"?

Piwo to najdłużej produkowany alkohol w dziejach ludzkości. Produkowano go tysiące lat temu w starożytnej Mezopotamii. Jednocześnie piwo puszkowane to całkiem nowoczesny wynalazek. Kto i kiedy jako pierwszy wyprodukował piwo w puszce?

Spożywczy pomysł stulecia?

Pierwszymi piwami w puszkach było puszki Krueger's Finest Beer i Krueger's Cream. Do sprzedaży trafiły one 24 stycznia 1935 roku w Richmond w stanie Wirginia w USA.

Pomysł na produkcję piwa w puszkach narodził się nieco ponad rok wcześniej, jeszcze zanim uchylono przepisy dotyczące prohibicji na terenie USA. Pomysłodawcą była firma produkująca puszki do celów spożywczych, American Can Company. Zaczęto wówczas szukać browaru, który zgodziłby się na eksperyment i wypuszczenie na rynek serii puszkowanego piwa.

Do współpracy przystąpił browar Gottfried Krueger Brewing Company z Newark w stanie New Jersey. Obie firmy podpisały umowę w listopadzie 1933 roku, a niedługo później pierwszych dwa tysiące puszek zostało napełnionych piwem Krueger's Special Beer o zawartości alkoholu 3,2 procent. 24 stycznia 1935 roku trafiły one do pierwszych konsumentów.

Niemal wszyscy smakosze piwa byli zadowoleni z takiego rozwiązania. Większość „testerów” była nawet zdania, że piwo z puszki smakuje im nawet lepiej, niż ze szklanej butelki. Firma Krueger postanowiła wówczas znacząco zwiększyć produkcję piwa w puszkach. Wkrótce tak „zapakowane” piwo zaczęli produkować także inni browarnicy. Odzew, ale też, jak się okazało zapotrzebowanie było ogromne. Do końca 1935 roku wyprodukowano i sprzedano ponad 200 milionów puszek. Konsumenci byli zadowoleni przede wszystkim dlatego, że puszkę łatwiej było transportować, schować, a ponadto nie trzeba było płacić za nią kaucji. Popularność piwa w puszkach wzrosła jeszcze bardziej po wybuchy drugiej wojny światowej. Miliony puszek piwa trafiły w latach 1939-1945 do amerykańskich żołnierzy walczących na wszystkich frontach na całym świecie. Obecnie piwo w puszkach, w zależności od kraju, stanowi około połowę całkowitej produkcji piwa.

Ciekawostką jest, że gdyby nie prohibicja w Stanach Zjednoczonych, piwo w puszkach produkowane byłoby pewnie znacznie wcześniej. Firma American Can Company przymierzała się nieśmiało do tego już w 1909 roku, ale wtedy pomysł ten wydawał się większości osób irracjonalny. Później w USA w ogóle zakazano produkcji i sprzedaży alkoholu, zatem nie dało się oficjalnie przeprowadzić żadnych prób z puszkowanym piwem.

