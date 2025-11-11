QUIZ: Polskie symbole. Chyba każdy z nas powinien uzyskać 100 procent!

Jakie są najważniejsze symbole narodowe i kiedy je prawnie ustanowiono? Czy wiesz wszystko o polskiej fladze, hymnie, godle, najważniejszych dla niepodległości miejscach oraz czy znasz Ojców Niepodległej? Sprawdź się w naszym QUIZIE!

QUIZ: Polskie symbole narodowe. Wiesz o nich wszystko?

Więcej:

Długa droga do wolności

Niepodległa Polska dar, który otrzymaliśmy od naszych przodków. Odzyskanie wolności nie jest jednak zasługą wyłącznie kilku postaci, których nazywamy Ojcami Niepodległej. Do tego grona zaliczamy: Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Jana Paderewskiego czy Jędrzeja Moraczewskiego i Józefa Hallera. Ludzie ci poświęcili swoje życie dla walki o wolną Ojczyznę, lecz gdyby nie kilka pokoleń Polaków żyjących przed nimi w 1918 roku nie byłoby żadnej Niepodległej.

Polska wolność to zasługa wielu, którzy – poczynając od 1795 roku, kiedy miał miejsce trzeci rozbiór Rzeczpospolitej – nie zapomnieli o swoich korzeniach, tradycji, języku i wierze. To dzięki nim: Polakom, którzy wciąż pielęgnowali pamięć o utraconej Ojczyźnie, dzięki zwykłym ludziom, powstańcom listopadowym i styczniowym, działaczom z okresu Wiosny Ludów, naukowcom, pisarzom, malarzom, badaczom i podróżnikom – cały świat nieustannie przypominał sobie o Polsce. O kraju nad Wisłą, który wciąż, pomimo niewoli, nie miał zamiaru się poddawać i wciąż wierzył, że kiedyś odrodzi się na nowo.

Polacy rozpoczęli starania o przywrócenie Polski na mapy Europy już krótko po trzecim rozbiorze, który miał miejsce w 1795 roku. Z decyzją państw zaborczych nie zgadzali się ludzie tacy jak Józef Poniatowski czy Adam Jerzy Czartoryski, którzy robili wszystko, co w ich mocy, aby sprawa polska nie zniknęła z agendy polityki europejskich dworów. Na wolność trzeba było jednak czekać długie lata. Polacy wiele razy w kolejnych dekadach chwytali za broń. Tak było w czasie walk z Austrią w 1809 roku, podczas powstania listopadowego, Wiosny Ludów czy powstania styczniowego.

Po powstaniu styczniowym ludzie jednak zniechęcili się do walki zbrojnej. Popularność zyskały wówczas hasła mówiące o pracy organicznej, pracy u podstaw i konieczności przedsięwzięcia akcji budujących i pielęgnujących tożsamość narodową Polaków mieszkających pod wszystkimi zaborami.

Czytaj też:

Niepodległości trzeba pilnować każdego dnia. W 107. rocznicę odzyskania wolności

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:

QUIZ: Kto dowodził w tej bitwie? To może wydawać się łatwe, ale czy będziesz wiedział?Czytaj też:

QUIZ: Co wiesz o polskich konstytucjach? Mało kto wie, że było ich aż tyleCzytaj też:

QUIZ: To najczęściej popełniane błędy w języku polskim. Nie dasz się złapać?