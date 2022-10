Odwiedzając jakieś miasto, trudno nie zawitać na najsłynniejszy deptak. Które ulice w Polsce są najbardziej popularne? Gdzie się znajdują? Czy potrafisz je wskazać? Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy w naszym QUIZIE.

QUIZ:

Słynne ulice polskich miast. Rozpoznasz je?

Polska na weekend. Popularne miejscowości są zazwyczaj oblegane, dlatego warto zboczyć z utartych szlaków i odwiedzić mniej znane miejsca, z dala od tłumów. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na krótki wyjazd!

Na turystycznej mapie Polski aż roi się od miejsc wartych ujrzenia. Niektóre znajdują się w dużych miastach, inne ukryte są pośród niewielkich miejscowości. Oprócz miejsc cennych ze względu na walory przyrodnicze, znajdziemy w Polsce także tysiące obiektów niezwykle ważnych ze względu na swoją historię. Nie sposób zaprezentować wszystkich, dlatego skupimy się tylko na kilku historycznych miejscach wartych odwiedzenia.

Opactwo Cystersów w Sulejowie

Opactwo Cystersów w Sulejowie to jeden z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce. W skład zespołu klasztornego wchodzi m.in. kościół pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego (Tomasza Becketa) konsekrowany w 1232 roku. Sam klasztor został ufundowany pod koniec XII wieku przez (prawdopodobnie) księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Mury klasztoru gościły królów m.in. Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłę, Kazimierza Jagiellończyka i Jana Kazimierza.

Pałac w Nieborowie

Pałac w Nieborowie to barokowy pałac zaprojektowany przez Tylmana z Gameren na zlecenie Michała Stefana Radziejowskiego. Pałac od 1774 do 1945 roku należał do rodziny Radziwiłłów. Pałac przetrwał wojenne zawieruchy, w tym II wojnę światową. Dziś cieszy oko wyjątkowymi wnętrzami oraz zadbanym ogrodem. Na uwagę zasługuje znajdująca się kilka kilometrów dalej Arkadia – mała wieś, w której zobaczyć można należący także niegdyś do Radziwiłłów wyjątkowy ogród angielski.

„Helena Radziwiłłowa zgromadziła w Arkadii bogatą kolekcję sztuki antycznej oraz rzeźb antykizujących i kopii dzieł antycznych, a także »starożytnośc« średniowiecznych i renesansowych, z których utworzyła swoiste muzeum w Świątyni Diany. Znalazły się w nim Głowa Niobe, Popiersie Rzymianki, grecko-rzymskie stele, sarkofagi i urny grobowe, ozdoby ogrodowe, architektoniczne elementy lapidariane oraz obiekty antykizujące, jak rzeźba Śpiącej Ariadny, popiersie Meleagra, młodego Rzyminina, Trójnóg Stanisława Augusta, a także manierystyczny Maszkaron Guglielmo della Porta i hermy dłuta Michałowicza z Urzędowa. Podobny charakter mają dzieła sztuki wykonane na zamówienie księżny, jak Św. Cecylia dłuta Pietro Staggiego i Geniusz Śmierci Iwana Martosa. Osobliwością kolekcji są sprowadzone przez księżnę z Podola »baby«, kultowe rzeźby połowieckie z XII-XIII wieku”. (nieborow.art.pl)

Drewniane cerkwie i kościoły – Małopolska i Podkarpacie

Szlak architektury drewnianej to aż 250 obiektów w Małopolsce i 127 obiektów na Podkarpaciu! Głównie są to cerkwie i kościoły (oraz zabytkowa drewniana zabudowa). Każda ze świątyń jest w jakiś sposób wyjątkowa. Szczególnie zwrócić można jednak uwagę na kilka z nich, np. cerkiew św. Michała Archanioła w Dubnem, która obecnie jest kościołem filialnym parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Muszynie czy cerkiew św. Michała Archanioła w Świątkowej Wielkiej (dziś także kościół rzymskokatolicki). Cześć obiektów znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Są to: cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu, cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku, cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku, cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach, cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych.

Archikolegiata w Tumie

Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie koło Łęczycy jest prawdopodobnie najpiękniejszą budowlą romańską w Polsce. Kościół powstał najpewniej w latach 40. XII wieku. Z jego budową wiąże się legenda o diable Borucie rezydującym na zamku w Łęczycy, który nie chcąc dopuścić do budowy kolegiaty, próbował przewrócić jej wieże. Wgłębienia widoczne na ścianach kościoła to rzekomo ślady jego pazurów.

Polska na weekend. Kilka nieoczywistych (historycznych) miejsc na krótki wyjazd

