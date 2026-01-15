Najjaśniejsza kometa 2026 r. Być może będzie można ją zobaczyć gołym okiem

Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) zbliży się do Słońca i Ziemi pod koniec kwietnia i potencjalnie będzie widoczna gołym okiem. Może okazać się najjaśniejszą kometą w tym roku.

Czy będzie widoczna?

Naukowcy odkryli nadlatującą kometę, nazwaną C/2025 R3 (PanSTARRS), 8 września 2025 roku dzięki zdjęciom wykonanych przez Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS), który zlokalizowany jest na szczycie wulkanu Haleakalā na Hawajach.

Obecnie kometa znajduje się około 348 milionów kilometrów od Ziemi, mniej więcej w połowie drogi między orbitami Jowisza i Marsa.

C/2025 R3 to kometa długookresowa, co oznacza, że okrążenie Słońca zajmuje jej prawdopodobnie ponad tysiąc lat. Badacze podejrzewają, że pochodzi ona z Obłoku Oorta – gigantycznego rezerwuaru komet i innych lodowych obiektów na skraju Układu Słonecznego. Nie jest jeszcze dokładnie znana jej ścieżka orbitalna, więc nie wiadomo ile czasu zajmuje jej okrążenie Słońca, lecz odkrycia podobnych obiektów z ostatnich lat ujawniły, że istnieją komety, które nie minęły Ziemi od dziesiątków tysięcy lat.

Sonda C/2025 R3 pędzi obecnie w kierunku Słońca i 20 kwietnia osiągnie peryhelium, czyli punkt najbliższy naszej gwieździe. Kometa przejdzie w odległości 76 milionów kilometrów od Słońca, czyli gdzieś pomiędzy orbitami Merkurego i Wenus. Tydzień później, 27 kwietnia, kometa zbliży się do Ziemi na odległość mniejszą niż 70 milionów kilometrów.

Nie wiadomo jeszcze, jak jasno kometa będzie świecić, a tym samym czy będzie widoczna z Ziemi gołym okiem. Niektórzy badacze przewidują, że osiągnie ona jasność obserwowaną o wartości 8 magnitudo, co oznacza, że będzie widoczna tylko przez dobry teleskop lub lornetkę. Niewykluczone jednak, że może osiągnąć jasność 2,5 magnitudo, co oznacza, że będzie wyraźnie widoczna gołym okiem (magnitudo jest mierzone w odwróconej skali logarytmicznej, co oznacza, że niższa wartość oznacza większą jasność).

Najlepsza okazją do zobaczenia komety nastąpi prawdopodobnie tuż przed peryhelium, około 17 kwietnia, kiedy nów Księżyca przyciemni nocne niebo, ułatwiając dostrzeżenie obiektów na granicy widoczności gołym okiem. C/2025 R3 będzie znajdował się w gwiazdozbiorze Ryb, tuż pod Wielkim Kwadratem Pegaza.

W poprzednim roku nagłówki artykułów dotyczących kosmosu zdominowała kometa 3I/ATLAS, którą „podejrzewano” nawet o bycie statkiem kosmicznym. Była to jednak jasna kometa międzygwiezdna pochodząca spoza Układu Słonecznego. W grudniu osiągnęła ona punkt najbliższy Ziemi, a teraz szybko się od nas oddala i wkrótce zniknie na zawsze.

Na chwilę obecną wydaje się, że najjaśniejszą kometą roku 2026 będzie właśnie C/2025 R3, ochrzczona już „Wielką Kometą”. Zawsze istnieje jednak szansa, że astronomie odkryją jeszcze większą i/lub jaśniejszą kometę, która w spektakularny sposób objawi się na naszym nocnym niebie.

