Gdzie znaleźć najpiękniejsze pałace? Zachęcamy do rozwiązania naszego QUIZU. Sprawdźcie Państwo, czy znacie wszystkie najciekawsze rezydencje i pałace w Polsce.

QUIZ: Najpiękiejsze pałace w Polsce. Znasz je?

QUIZ:

Co to za pałac? Najpiękniejsze rezydencje w Polsce

Nie tylko świetnie utrzymane dwory i pałace przyciągają turystów. Równie ciekawą atrakcją bywają miejsca zdewastowane i zrujnowane. Gdzie w Polsce zobaczyć można piękne, choć zniszczone przez czas (a czasem ludzi) pałace i zamki? Oto przegląd najciekawszych miejsc.

Zrujnowane zamki i pałace nie budzą na ogół zbyt miłych skojarzeń. Bywa jednak, że niektórych miejsc, z racji skali zniszczeń, nie opłaca się już odbudowywać. Wówczas można stworzyć z nich coś, co określa się mianem „trwałych ruin”. Są to miejsca zabezpieczone przed dalszą degradacją, gotowe na przyjęcie turystów. Niektóre zrujnowane zamki zyskują dzięki temu drugie życie: odbywają się tam np. spotkania, wystawy, organizowane są turnieje rycerskie, powstają restauracje. Niestety nie wszystkie miejsca mają tyle szczęścia. Istnieją w Polsce piękne pałace, które niszczeją tylko dlatego, że wciąż brakuje kogoś, kto zechciałby zainwestować w ich odnowienie lub przynajmniej zabezpieczenie. Choć miejsca te mogłyby wyglądać niczym z bajki, dziś przypominają raczej scenografię do filmu grozy. Pomimo to wciąż dostrzec w nich można dawny blask.

