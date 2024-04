QUIZ: Znasz te opery? Wskaż kompozytora

Opera wywodzi się z renesansowych maskarad karnawałowych organizowanych w Italii, które z czasem przerodziły się w widowiska dramatyczne. W operze muzyka współdziała z akcją dramatyczną. Jest to połączenie wielu sztuk.

Etiuda Rewolucyjna – pisał o niej m.in. muzykolog i badacz twórczości Fryderyka Chopina Tadeusz Zieliński „Pierwszy akord odzywa się jak wystrzał. A potem już tylko toczy się (…) masa brzmień wzburzonych i gniewnych”. Utwór doczekał się niezliczonych interpretacji. Jakie były okoliczności postania najsłynniejszej kompozycji Chopina?

Fryderyk Chopin opuścił Polskę w roku 1830 na krótko przed wybuchem Powstania Listopadowego. Swój ostatni koncert w ojczyźnie zagrał dokładnie 11 października 1830 roku, zbierając przy tym entuzjastyczne recenzje. Jak relacjonował „Kurjer Warszawski”:

„Nader przyjemny był wczorajszy wieczór dla lubowników muzyki. Nowy koncert E. mol, skomponowany i wykonany pierwszy raz publicznie przez JP. Szopena, znawcy uważają za jedno z szczytnych dzieł muzycznych”.

W trzy tygodnie później Chopin udał się w zaplanowaną już wcześniej podróż do Wiednia. Ów pobyt był już dawno rozważany przez rodzinę genialnego muzyka. Ojciec Fryderyka, Mikołaj Chopin ubiegał się już od 1829 roku o zagraniczne stypendium dla syna „ażeby się na dobrych wzorach mógł dostatecznie kształcić”. Ministerstwo wyznań i oświecenia publicznego jednakże stypendium nie przyznało zatem rozpoczęto samodzielne przygotowania do zagranicznej podróży. Wybór padł na Wiedeń.

Nie bez znaczenia pozostał także czynnik zdrowotny – do ziem Królestwa Polskiego zbliżała się epidemia cholery. Chorowity Fryderyk nie miałby szans w starciu z tą epidemiczną chorobą. Czy czuł, że opuszcza Polskę na zawsze? Raczej tak. Już we wrześniu 1830 roku w liście do przyjaciela pisał: „(…) myślę, że wyjeżdżam po to, żebym na zawsze zapomniał o domu; myślę, że jadę umrzeć – a jak to przykro musi być umierać gdzie indziej, nie tam gdzie się żyło”.

Etiuda rewolucyjna. Jak powstał jeden z najsłynniejszych utworów Chopina?

