Delegatura rządu

Były to organizacje i partie polityczne, działające w II RP, które po wybuchu wojny zeszły do konspiracji. Niektóre z nich tworzyły też własne, samodzielne piony wojskowe, dlatego w okresie późniejszym dochodziło do ich scalania w ramach Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej.

Konspiracyjne organizacje cywilne utworzyły Delegaturę Rządu na Kraj. Były to: Stronnictwo Narodowe (SN), Stronnictwo Ludowe (SL), Polska Partia Socjalistyczna (PPS) i Stronnictwo Pracy (SP).