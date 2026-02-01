Niewachlów

Ale przecież nic takiego nie miało miejsca. Aktorowi pomieszały się daty i wydarzenia, ponieważ rzecz taka miała miejsce, ale kilkadziesiąt lat później i 250 km od Cedyni – czyli podczas oblężenia Głogowa w 1109 r. przez wojska niemieckiego króla (później cesarza) Henryka V Salickiego, który najechał ziemie polskie.