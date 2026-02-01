Bogusław X Wielki

Zgodnie z obowiązującymi układami w razie wygaśnięcia rodu Pomorze przeszłoby pod władzę Brandenburgii.

Bogusław wiedział, że od niego zależało nie tylko przetrwanie Gryfitów, lecz także państwa. Synowie stryja zmarli na zarazę i to on miał być jego następcą, ale sprawa nie ograniczała się wyłącznie do posiadania potomstwa. Pomorze musiało zostać zmodernizowane, gdyż niemal wszystkie dziedziny życia wymagały głębokich reform.