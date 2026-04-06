Pocałunek przyjaźni

Jako pierwsi zaprzyjaźnili się Janusz Gajos (Janek) i Włodzimierz Press (Grigorij). Byli rówieśnikami, obaj dopiero startowali do kariery aktorskiej. Poznali się na castingu, mieli do zagrania scenę bójki ze scenariusza I odcinka. Wypadli na tyle dobrze, że dostali angaż. Jednak gdy przyszło do filmowania tej sceny na planie, nie było już tak łatwo. Scenę nagrywano na autentycznym śniegu i Press pamięta, że obaj wyjątkowo zmarzli.