Wolf, czyli Krzemień

KOMUCHOŻERCA Jak dobrze trzeba znać historię, aby rozumieć swój kraj i to, co się w nim działo?
Pobieżna znajomość wydarzeń, dat, postaci – choć jest konieczna, nie jest wystarczająca. Tym bardziej że poza jej bezlitosnym fałszowaniem, co w ostatnich kilkudziesięciu latach się nasila, są jeszcze całe obszary, które badane nie są, źródła do ich studiowania są nader skromne, a i opisać tego wszystkiego nie ma gdzie.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.