Wolf, czyli Krzemień
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Historia

Wolf, czyli Krzemień

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Leszek Żebrowski
Leszek Żebrowski Źródło: PAP / Andrzej Rybczyński
KOMUCHOŻERCA Jak dobrze trzeba znać historię, aby rozumieć swój kraj i to, co się w nim działo?

Pobieżna znajomość wydarzeń, dat, postaci – choć jest konieczna, nie jest wystarczająca. Tym bardziej że poza jej bezlitosnym fałszowaniem, co w ostatnich kilkudziesięciu latach się nasila, są jeszcze całe obszary, które badane nie są, źródła do ich studiowania są nader skromne, a i opisać tego wszystkiego nie ma gdzie.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
Autor: Leszek Żebrowski
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