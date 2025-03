Narzędzia sprzed 1,5 mln lat znalezione w Tanzanii. "Znaczący krok w ewolucji"

Narzędzia zostały wykonane z kości słoni i hipopotamów najpewniej przez przodka dzisiejszego człowieka z gatunku homo erectus. To najstarsze tego typu artefakty, jakie kiedykolwiek znaleziono.

Nowe umiejętności

27 różnych narzędzi wykonanych z kości dużych ssaków naukowcy znaleźli w wąwozie Olduvai w północno-zachodniej części Tanzanii. Wyniki opublikowano na łamach czasopisma „Nature”.

W paleolicie zwanym epoką kamienia łupanego, którego początek datuje się na około 2,5-2 miliony lat temu, człowiek nauczył się wytwarzać narzędzia. Przodkowie homo sapiens wykonywali narzędzia z kamienia przynajmniej 2,6 miliona lat temu. Jako pierwsi wykonywali je najprawdopodobniej przedstawiciele gatunku Australopithecus. Przedmioty te wykonywane były jednak również, jak pokazały już różne znaleziska, także z kości zwierząt. Nie wiemy jeszcze, kiedy ludzie nauczyli się tej sztuki, lecz ostatnie odkrycie udowadnia, że musiało to mieć miejsce przynajmniej 1,5 miliona lat temu. To dużo wcześniej, niż do niedawna sądzono wskazując, że narzędzia kościane zaczęto wytwarzać około 500 tysięcy lat temu.

Kiedy człowiek nauczył się wykonywać przedmioty z kości, nie wiadomo. Można jednak przypuszczać, że kości zwierząt wykorzystywano początkowo w miejscach, gdzie brakowało skał takich jak bazalt, krzemień czy kwarcyt. Narzędzia z kości dużych ssaków wykonywano zapewne także ze względu na łatwość obróbki takiego surowca oraz ze względu na ich kształt. Nie bez przyczyny była też ich waga – kości były znacznie lżejsze niż skały.

Czy badacze znajdą kiedyś jeszcze starsze narzędzia z kości? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, gdyż kości, w przeciwieństwie do skał, mogły ulec rozkładowi.

„Narzędzia wykonała ta sama populacja homininów [zapewne Homo erectus], która wytwarzała narzędzia z kamienia i jednocześnie narzędzia z kości. Sposób obróbki skał został przeniesiony na produkcję narzędzi z kości, co było dużą zmianą poznawczą. Nasi przodkowie musieli zrozumieć właściwości kości, które różnią się od właściwości kamienia. To znaczący krok w ewolucji” – mówił Jackson Njau, paleoantropolog z Indiana University Bloomington.

